В Алматинской области поздравили фронтовика Танирбергена Толганбаева: ему исполнилось 102 года

В преддверии Дня Победы в Алматинской области чествовали ветерана Великой Отечественной войны Танирбергена Толганбаева, который отмечает свое 102-летие, сообщает Zakon.kz.

Фронтовику вручили поздравительное письмо от министра обороны РК Руслана Жаксылыкова.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В гости к ветерану пришли военнослужащие объединенного отдела по делам обороны Илийского района и города Алатау Алматинской области, а также воспитанники военно-патриотических клубов. Они выразили глубокую благодарность ветерану за ратный труд, вручили ему памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.

Танирберген Толганбаев родился 1 мая 1923 года в колхозе имени Кирова Аксуского района Талдыкорганской области. В мае 1942 года 19-летнего юношу призвали в ряды Советской армии.

"В 1942 году нас собрали в Лепсы. На поезд нельзя было опоздать – за это грозил трибунал. Мама провожала меня. Мы всю ночь ехали на верблюде, чтобы успеть. Когда поезд тронулся, мама бежала за ним и плакала", – вспоминает ветеран.

Службу он начал в пограничных войсках на Кавказе. В учебном центре молодого бойца готовили в качестве снайпера. Впереди были ожесточенные бои под Сталинградом.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Кавказ стал для Толганбаева настоящей школой жизни, где закалялась воля и оттачивались боевые навыки. Проходя службу в Ереванском погранотряде среди многонационального состава, он впервые заговорил на русском языке.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Вернулся на родину в 1949 году. Сначала был секретарем суда, затем – оперуполномоченным в звании младшего лейтенанта. Окончил Сталинабадскую школу милиции, затем – юридический факультет КазГУ имени Кирова.

В течение десяти лет Танирберген Толганбаев возглавлял Джамбулский РОВД Алматинской области. С 1976 года начал работать в прокуратуре Илийского района, где заслужил уважение как принципиальный и справедливый защитник прав граждан. Последние годы трудился юрисконсультом Бурундайского сахарного завода.

За героизм и безупречную службу фронтовик был поощрен медалями "За оборону Кавказа", Жукова, другими юбилейными наградами и знаками отличия.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Танирберген Толганбаев – почетный гражданин Илийского района. С супругой, педагогом по профессии, Дамели Альпеисовой они вырастили шестерых детей. Сейчас у фронтовика 12 внуков, 16 правнуков и правнучка.

Ранее стало известно, что восемь произведений казахстанских фронтовых писателей перевели в формат аудиокниг. Они доступны для прослушивания на сайте Казахстанской Национальной электронной библиотеки.