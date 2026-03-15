#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
События

За мирное будущее: ветеран Великой Отечественной войны из Мангистау проголосовал на дому

ветеран ВОВ Василий Салазкин, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 14:11 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Актау в ходе республиканского референдума свой выбор сделал ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Василий Салазкин, проживающий в Мангистауской области. В годы войны он защищал Родину и боролся за мирное будущее страны, а сегодня вновь выразил свою гражданскую позицию.

В связи с состоянием здоровья уважаемый ветеран проголосовал на дому с использованием переносной урны для голосования избирательного участка №34. Члены участковой комиссии посетили его по месту жительства и организовали процедуру голосования в соответствии с требованиями законодательства.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран, который в годы войны защищал Родину и внес вклад в установление мирной жизни, не остался в стороне от важного общественно-политического события и сделал свой выбор ради мирного будущего страны.

Отметим, что в день проведения референдума для граждан, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не могут самостоятельно прийти на избирательные участки, предусмотрена возможность голосования на дому с использованием переносных урн. Это позволяет обеспечить участие всех граждан в значимом для страны событии.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Василий Салазкин также обратился к жителям региона, напомнив о важности ценить мирную жизнь и помнить о высокой цене, которой она была завоевана. По его словам, тяжелые годы войны стали серьезным испытанием для всего народа, однако именно благодаря мужеству и самоотверженности солдат удалось отстоять свободу и будущее страны.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Ветеран отметил, что сегодня особенно важно сохранять мир, единство и стабильность. Он подчеркнул, что современное поколение должно помнить историю, уважать подвиг ветеранов и с ответственностью относиться к будущему своей страны.

"Я сражался за этот мирный день. Цените благополучие и принимайте решения, которые помогут сохранить мир и обеспечить достойное будущее для наших детей и внуков", – отметил Василий Салазкин.

По его словам, мирная жизнь – это главная ценность, которую необходимо беречь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
В Алматы со 102-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Пришел лично: 103-летний ветеран ВОВ проголосовал на референдуме
В Алматы поздравили ветерана ВОВ с 99-летием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: