За мирное будущее: ветеран Великой Отечественной войны из Мангистау проголосовал на дому

В Актау в ходе республиканского референдума свой выбор сделал ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Василий Салазкин, проживающий в Мангистауской области. В годы войны он защищал Родину и боролся за мирное будущее страны, а сегодня вновь выразил свою гражданскую позицию.

В связи с состоянием здоровья уважаемый ветеран проголосовал на дому с использованием переносной урны для голосования избирательного участка №34. Члены участковой комиссии посетили его по месту жительства и организовали процедуру голосования в соответствии с требованиями законодательства.

