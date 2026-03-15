#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
События

75 лет вместе и один выбор: супруги Искаковы проголосовали на дому в Енбекшиказахском районе

Кали и Бубен Искаковы, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 16:01
В селе Тургень Енбекшиказахского района в республиканском референдуме приняли участие супруги Кали и Бубен Искаковы, которые прожили вместе под одним шаныраком более 75 лет. Несмотря на почтенный возраст, они решили сделать свой выбор и выразить свою гражданскую позицию, сообщает Zakon.kz.

Кали Искакову исполнилось 95 лет, его супруге Бубен апа – 92 года. Учитывая возраст, голосование для них было организовано на дому. К супругам прибыла выездная группа участковой комиссии с переносной урной. Члены комиссии проверили документы, выдали бюллетени и обеспечили все необходимые условия для тайного голосования.

По словам Кали ата, участие в важных для страны событиях всегда было для их семьи делом принципа.

"Семья в казахской культуре всегда занимала особое место. Мы с супругой стараемся хранить национальные традиции и передавать их следующим поколениям. Участие в референдуме для нас – такой же долг, как и сохранение семейных ценностей. Пусть и наши голоса станут частью общего решения", – отметил он.

Супруги Искаковы прошли долгий жизненный путь и воспитали большую и дружную семью. Вместе они вырастили четверых сыновей и двух дочерей. Сегодня их окружают 14 внуков, 15 правнуков и три праправнука.

Как отмечают члены комиссии, голосование на дому проводится для граждан, которым сложно самостоятельно прийти на участок. При этом многие пожилые жители района проявляют активную гражданскую позицию и стремятся лично принять участие в важном для страны событии.

История семьи Искаковых – пример крепких семейных ценностей, уважения и единства, которые на протяжении десятилетий остаются основой их жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: