75 лет вместе и один выбор: супруги Искаковы проголосовали на дому в Енбекшиказахском районе

В селе Тургень Енбекшиказахского района в республиканском референдуме приняли участие супруги Кали и Бубен Искаковы, которые прожили вместе под одним шаныраком более 75 лет. Несмотря на почтенный возраст, они решили сделать свой выбор и выразить свою гражданскую позицию, сообщает Zakon.kz.

Кали Искакову исполнилось 95 лет, его супруге Бубен апа – 92 года. Учитывая возраст, голосование для них было организовано на дому. К супругам прибыла выездная группа участковой комиссии с переносной урной. Члены комиссии проверили документы, выдали бюллетени и обеспечили все необходимые условия для тайного голосования.

По словам Кали ата, участие в важных для страны событиях всегда было для их семьи делом принципа.

"Семья в казахской культуре всегда занимала особое место. Мы с супругой стараемся хранить национальные традиции и передавать их следующим поколениям. Участие в референдуме для нас – такой же долг, как и сохранение семейных ценностей. Пусть и наши голоса станут частью общего решения", – отметил он.

Супруги Искаковы прошли долгий жизненный путь и воспитали большую и дружную семью. Вместе они вырастили четверых сыновей и двух дочерей. Сегодня их окружают 14 внуков, 15 правнуков и три праправнука.

Фото: акимат Алматинской области

Как отмечают члены комиссии, голосование на дому проводится для граждан, которым сложно самостоятельно прийти на участок. При этом многие пожилые жители района проявляют активную гражданскую позицию и стремятся лично принять участие в важном для страны событии.

История семьи Искаковых – пример крепких семейных ценностей, уважения и единства, которые на протяжении десятилетий остаются основой их жизни.