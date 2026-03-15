Родители близнецов Касыма и Жомарта из Мангистау проголосовали на референдуме

В Мангистауской области в день проведения республиканского референдума свой гражданский долг исполнили родители близнецов по имени Касым и Жомарт. Супружеская пара пришла на избирательный участок, чтобы принять участие в важном для страны политическом событии, передает Zakon.kz.

По словам родителей, участие в референдуме является важной обязанностью каждого гражданина, поскольку именно от таких решений зависит будущее государства и благополучие будущих поколений.



Имена их сыновей – Касым и Жомарт – также привлекли внимание окружающих, придав событию особый символический характер. Семья отметила, что воспитывает детей в духе уважения к Родине, национальным ценностям и гражданской ответственности.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Жители региона активно приходят на избирательные участки, демонстрируя высокий уровень гражданской активности. Участие семей с детьми, молодежи и старшего поколения показывает, что судьба страны волнует людей разных возрастов.

Подобные примеры подчеркивают преемственность поколений и важность формирования у подрастающего поколения уважения к государственным и общественным процессам.