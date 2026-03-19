#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.32
553.37
5.63
Технологии

Искусственный интеллект приодел казахстанцев в яркие национальные наряды

Область Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 04:40 Фото: пресс-служба акимата области Жетісу
К празднику Наурыз жителей и гостей города Талдыкорган облачили в национальную одежду с помощью современных цифровых технологий, сообщает Zakon.kz.

Область Жетысу, демонстрирующая активное развитие цифровой инфраструктуры в регионе, к празднику Наурыз подарила жителям и гостям региона их памятные фотографии. Так, гости открытой городской площадки AI Nauryz получили свои портреты в национальном стиле, передает пресс-служба акимата области.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

"Мужчины примеряли на себя образы могучих казахских батыров, а женщины – яркие национальные наряды, созданные искусственным интеллектом", – говорится в сообщении.

Цифровое преображение всех желающих проходило на территории пешеходной зоны "Арбат" в городе Талдыкорган.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Помимо этого Талдыкорган, Павлодар и Балхаш встретили Наурыз масштабными и разноплановыми акциями.

Алия Абди
