Искусственный интеллект приодел казахстанцев в яркие национальные наряды

К празднику Наурыз жителей и гостей города Талдыкорган облачили в национальную одежду с помощью современных цифровых технологий, сообщает Zakon.kz.

Область Жетысу, демонстрирующая активное развитие цифровой инфраструктуры в регионе, к празднику Наурыз подарила жителям и гостям региона их памятные фотографии. Так, гости открытой городской площадки AI Nauryz получили свои портреты в национальном стиле, передает пресс-служба акимата области.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

"Мужчины примеряли на себя образы могучих казахских батыров, а женщины – яркие национальные наряды, созданные искусственным интеллектом", – говорится в сообщении.

Цифровое преображение всех желающих проходило на территории пешеходной зоны "Арбат" в городе Талдыкорган.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Помимо этого Талдыкорган, Павлодар и Балхаш встретили Наурыз масштабными и разноплановыми акциями.