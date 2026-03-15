Нурымбет Сактаганов вместе с семьей и родителями проголосовал на референдуме

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в референдуме вместе со своей большой семьей и родителями.

Аким отметил, что участие в голосовании вместе с детьми имеет особое значение, поскольку именно в семье формируется гражданская ответственность. По словам Нурымбета Сактаганова, дети прежде всего берут пример с поступков родителей.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области работают 533 избирательных участка. По состоянию на 12:00 в референдуме уже приняли участие 207 997 человек, что составляет 42,88% жителей региона.

Руководитель региона подчеркнул, что каждый голос – это вклад в будущее страны, и призвал всех жителей проявить гражданскую активность и принять участие в голосовании.