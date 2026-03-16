События

Ракета готова, старт назначен: Байконур ждет запуск корабля "Прогресс"

Роскосмос опубликовал новые снимки, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 19:38 Фото: Telegram/Роскосмос
Пресс-служба "Роскосмоса" рассказала о том, что на Байконуре собрали ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33", пообещав, что 17 марта ее вместе с кораблем можно будет увидеть уже на старте, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, грузовик доставит на МКС более 2500 кг грузов, в том числе:

  • 828 кг топлива для дозаправки станции;
  • 420 кг питьевой воды;
  • 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа;
  • 393 кг оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции;
  • 135 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд;
  • 52 кг оборудования для научных экспериментов;
  • 50 кг кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС;
  • 12 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.

Фото: Telegram/Роскосмос

Отмечается, что старт запланирован на 22 марта.

Фото: Telegram/Роскосмос

Ранее сообщалось, что на Байконуре готовится к запуску корабль "Прогресс".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
