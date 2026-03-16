Ракета готова, старт назначен: Байконур ждет запуск корабля "Прогресс"
Фото: Telegram/Роскосмос
Пресс-служба "Роскосмоса" рассказала о том, что на Байконуре собрали ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33", пообещав, что 17 марта ее вместе с кораблем можно будет увидеть уже на старте, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, грузовик доставит на МКС более 2500 кг грузов, в том числе:
- 828 кг топлива для дозаправки станции;
- 420 кг питьевой воды;
- 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа;
- 393 кг оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции;
- 135 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд;
- 52 кг оборудования для научных экспериментов;
- 50 кг кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС;
- 12 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.
Отмечается, что старт запланирован на 22 марта.
Ранее сообщалось, что на Байконуре готовится к запуску корабль "Прогресс".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript