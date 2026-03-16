Ракета готова, старт назначен: Байконур ждет запуск корабля "Прогресс"

Фото: Telegram/Роскосмос

Пресс-служба "Роскосмоса" рассказала о том, что на Байконуре собрали ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33", пообещав, что 17 марта ее вместе с кораблем можно будет увидеть уже на старте, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, грузовик доставит на МКС более 2500 кг грузов, в том числе: 828 кг топлива для дозаправки станции;

420 кг питьевой воды;

619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа;

393 кг оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции;

135 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд;

52 кг оборудования для научных экспериментов;

50 кг кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС;

12 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости. Отмечается, что старт запланирован на 22 марта. Ранее сообщалось, что на Байконуре готовится к запуску корабль "Прогресс".

