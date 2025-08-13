#АЭС в Казахстане
События

Беглого казахстанца экстрадировали из России спустя годы международного розыска

Фото: pexels
Из России экстрадировали казахстанца, осужденного за наркоторговлю. Об этом 13 августа 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Известно, что в 2014 году злоумышленник в группе лиц по предварительному сговору сбывал на территории Павлодара наркотические средства в особо крупном размере.

"При транспортировке 66 кг марихуаны и 8 кг гашиша в целях их дальнейшего сбыта фигурант был задержан сотрудниками полиции. Однако в 2015 году приговором суда он был оправдан", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В последующем по протесту прокурора оправдательный приговор был отменен и ему назначено наказание в виде 10 с половиной лет лишения свободы.

"За это время злоумышленник, желая избежать уголовного наказания, скрылся от правосудия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, где находился свыше 6 лет".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Уже в декабре 2024 года разыскиваемый был задержан на территории Московской области и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор и теперь ему предстоит отбыть вышеуказанное наказание.

Немного ранее из России вернули казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
