11 500 домбристов Алматы установили национальный рекорд в честь Наурыз мейрамы

Ледовый центр Almaty Arena сегодня стал эпицентром уникального культурного события, объединившего тысячи детских сердец ритмами весны.

Управление образования Алматы провело масштабный детский флешмоб "Домбыра үні", который навсегда вписан в историю страны благодаря новому национальному рекорду.

Масштабный проект стал живым воплощением идеи Управления образования Алматы – подарить жителям и гостям города незабываемое праздничное настроение в честь Наурыз мейрамы и объединить юных музыкантов мегаполиса единым творческим порывом. Миссия флешмоба заключалась в том, чтобы через звуки домбры передать детям наследие предков, укрепить национальный дух и показать красоту казахской культуры.

Работа над проектом началась задолго до самого выступления. Для создания уникального попурри было принято решение объединить в одном треке глубину веков и современное звучание. В программу вошли произведения Толегена Мухамеджанова, Алтынбека Коразбаева, кюи Нургисы Тлендиева и легендарный кюй "Балбырауын" Курмангазы в современной аранжировке. Специально для этого номера с использованием технологий искусственного интеллекта был изготовлен авторский видеоконтент, сопровождавший выступление.

Подготовка затронула все уголки города: более чем в 200 школах, а также организациях дополнительного образования Алматы были созданы сводные домбровые ансамбли. К масштабному уроку музыки присоединились учащиеся 7-10-х классов. На протяжении нескольких недель около 1000 педагогов готовили 11 500 юных домбристов к историческому выступлению.

Школьники, объединившись в один оркестр, одновременно исполнили специально подготовленное музыкальное попурри. Тысячи голосов домбры зазвучали в унисон, символизируя единство нового поколения Казахстана. Зрелище, соединившее масштаб, мастерство юных талантов и уважение к культурному коду нации, не оставило равнодушными ни зрителей в зале, ни гостей праздника.

Кульминацией праздника стала официальная фиксация достижения. Инициативу управления образования поддержала Книга рекордов Казахстана (КИнЭС).

Официальное обращение в адрес главного редактора Куаныша Амиркуловича Тазабекова было направлено заранее, и эксперты организации присутствовали на мероприятии для строгого соблюдения всех критериев.

Представители КИнЭС провели подсчет участников, оценили синхронность исполнения, продолжительность (составившую 4 минуты 38 секунд при необходимых 3-5 минутах) и уникальность программы. В отличие от предыдущих рекордов алматинские школьники исполнили не один кюй, а сложное попурри из произведений классиков и современных композиторов.

По итогам подсчета главный редактор КИнЭС Тазабеков официально подтвердил установление нового национального рекорда в категории "Массовые достижения" и торжественно вручил Управлению образования акимата города Алматы официальный сертификат.

Этот успех стал ярким ответом прошлогоднему достижению в Талдыкоргане (5000 участников) и доказал, что Алматы задает высокие стандарты в сохранении традиций. Для сравнения, прежние рекорды Казахстана фиксировались в Атырау (1 073 человека в 2010 году), Уральске (1 700 человек в 2010 году) и Астане (3 200 человек в 2024 году). Новый рекорд Алматы вплотную приблизился к мировому достижению Книги рекордов Гиннесса (10 450 домбристов в Китае, 2010 год), продемонстрировав огромный потенциал казахстанской культуры.

Флешмоб "Домбыра үні" стал не просто массовым мероприятием, а символом преемственности поколений и живым доказательством того, что будущее казахской культуры находится в надежных руках подрастающего поколения. Завершился праздник организованным выходом участников, уносящих с собой не только памятные эмоции, но и гордость за вклад в историю страны.