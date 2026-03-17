События

11 500 домбристов Алматы установили национальный рекорд в честь Наурыз мейрамы

юные домбристы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 17:52 Фото: акимат Алматы
Ледовый центр Almaty Arena сегодня стал эпицентром уникального культурного события, объединившего тысячи детских сердец ритмами весны.

Управление образования Алматы провело масштабный детский флешмоб "Домбыра үні", который навсегда вписан в историю страны благодаря новому национальному рекорду.

Масштабный проект стал живым воплощением идеи Управления образования Алматы – подарить жителям и гостям города незабываемое праздничное настроение в честь Наурыз мейрамы и объединить юных музыкантов мегаполиса единым творческим порывом. Миссия флешмоба заключалась в том, чтобы через звуки домбры передать детям наследие предков, укрепить национальный дух и показать красоту казахской культуры.

Работа над проектом началась задолго до самого выступления. Для создания уникального попурри было принято решение объединить в одном треке глубину веков и современное звучание. В программу вошли произведения Толегена Мухамеджанова, Алтынбека Коразбаева, кюи Нургисы Тлендиева и легендарный кюй "Балбырауын" Курмангазы в современной аранжировке. Специально для этого номера с использованием технологий искусственного интеллекта был изготовлен авторский видеоконтент, сопровождавший выступление.

Подготовка затронула все уголки города: более чем в 200 школах, а также организациях дополнительного образования Алматы были созданы сводные домбровые ансамбли. К масштабному уроку музыки присоединились учащиеся 7-10-х классов. На протяжении нескольких недель около 1000 педагогов готовили 11 500 юных домбристов к историческому выступлению.

Школьники, объединившись в один оркестр, одновременно исполнили специально подготовленное музыкальное попурри. Тысячи голосов домбры зазвучали в унисон, символизируя единство нового поколения Казахстана. Зрелище, соединившее масштаб, мастерство юных талантов и уважение к культурному коду нации, не оставило равнодушными ни зрителей в зале, ни гостей праздника.

Кульминацией праздника стала официальная фиксация достижения. Инициативу управления образования поддержала Книга рекордов Казахстана (КИнЭС).

Официальное обращение в адрес главного редактора Куаныша Амиркуловича Тазабекова было направлено заранее, и эксперты организации присутствовали на мероприятии для строгого соблюдения всех критериев.

Представители КИнЭС провели подсчет участников, оценили синхронность исполнения, продолжительность (составившую 4 минуты 38 секунд при необходимых 3-5 минутах) и уникальность программы. В отличие от предыдущих рекордов алматинские школьники исполнили не один кюй, а сложное попурри из произведений классиков и современных композиторов.

По итогам подсчета главный редактор КИнЭС Тазабеков официально подтвердил установление нового национального рекорда в категории "Массовые достижения" и торжественно вручил Управлению образования акимата города Алматы официальный сертификат.

Этот успех стал ярким ответом прошлогоднему достижению в Талдыкоргане (5000 участников) и доказал, что Алматы задает высокие стандарты в сохранении традиций. Для сравнения, прежние рекорды Казахстана фиксировались в Атырау (1 073 человека в 2010 году), Уральске (1 700 человек в 2010 году) и Астане (3 200 человек в 2024 году). Новый рекорд Алматы вплотную приблизился к мировому достижению Книги рекордов Гиннесса (10 450 домбристов в Китае, 2010 год), продемонстрировав огромный потенциал казахстанской культуры.

Флешмоб "Домбыра үні" стал не просто массовым мероприятием, а символом преемственности поколений и живым доказательством того, что будущее казахской культуры находится в надежных руках подрастающего поколения. Завершился праздник организованным выходом участников, уносящих с собой не только памятные эмоции, но и гордость за вклад в историю страны.

