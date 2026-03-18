Выбросы на вокзале Алматы-2 встревожили экологов

Экологи зафиксировали превышение концентраций загрязняющих веществ в выбросах локомотивов на железнодорожном вокзале Алматы-2, сообщает Zakon.kz.

В акимате города 18 марта 2026 года рассказали, что мобильная экологическая лаборатория ТОО "Eco Almaty" совместно с природоохранной прокуратурой провели мониторинг выбросов загрязняющих веществ железнодорожным транспортом на территории вокзала Алматы-2.

"В ходе проверки были проведены замеры выхлопных газов локомотивов. По результатам мониторинга зафиксированы превышения по отдельным показателям. Так, концентрация оксида углерода (CO) составила 17,45 при максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) 5,0, что превышает норматив примерно в 3,5 раза. Также выявлено превышение по саже (черному углероду): концентрация составила 0,528 мг/м³ при максимально разовой ПДК 0,15 мг/м³, что также превышает установленный норматив примерно в 3,5 раза", – говорится в сообщении.

Информация о выявленных превышениях направлена в Департамент экологии города Алматы и природоохранную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер.

С 10 марта 2026 года в Алматы вступили в силу новые Правила охраны атмосферного воздуха.