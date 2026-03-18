События

Миллион в сутки и борьба за жизнь: казахстанец пришел в себя после тяжелой комы в Таиланде

казахстанский турист вышел из комы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 23:18
Казахстанский турист, впавший в кому в Таиланде, пришел в себя и записал обращение. В коротком видео Алексей Вивтоненко поблагодарил всех, кто не остался равнодушным и помогает ему морально и финансово, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 36-летний казахстанец Алексей Вивтоненко был на отдыхе в Таиланде, когда ему вдруг стало плохо. Острый панкреатит, осложнения, у мужчины начали отказывать органы, и врачи ввели его в искусственную кому. Две недели пациент был без сознания. Одни сутки в реанимации стоили родным около миллиона тенге. Тогда многие казахстанцы откликнулись и стали помогать семье. Организм справился, и вот спустя почти полтора месяца Алексей сам смог сказать слова благодарности.

"Благодаря общим усилиям я сейчас могу записывать это видео и передавать вам привет! Чувствую себя хорошо, я в разуме, я понимаю, кто я есть, я понимаю, где я нахожусь. Я понимаю ситуацию, в которой я нахожусь". Алексей Вивтоненко

Однако лечение продолжается. Из-за долгой комы образовались пролежни, пришлось делать операцию. Затем врачи заметили тромб в лёгких, а в животе у пациента стоят дренажные трубки. Пока Алексей сам не может даже сесть.

"Недели полторы назад, когда у него еще не было операции на пролежни, мы его попытались посадить. Это общее тело не держит его, тело в целом пока еще слабовато. То есть моторика пока еще никакая. Наверное, процентов 15-20 от общей силы нормального человека у него сейчас только, на данный момент". Брат казахстанского туриста Тихон Вивтоненко

Общая палата в госпитале Пхукета дешевле реанимации, но вся помощь иностранцу оказывается только на коммерческой основе. Родные говорят, что было бы намного легче – и финансово, и морально – лечить Алексея на родине. Они несколько раз обращались в Минздрав Казахстана за помощью в транспортировке. В первый раз им отказали из-за тяжелого состояния пациента, а во второй – потому что он уже дышит сам, находится в ясном сознании и в инотропной поддержке не нуждается.

"Если эксперты подтверждают, что он в тяжелом состоянии, конечно, врачи и санавиация должны его вывезти, как нормальное право человека. По сути, вот сейчас, когда мы изменили Конституцию, люди не должны кого-то уговаривать или просить, люди должны требовать. И подавать в суд на Министерство здравоохранения за то, что они не выполняют функции. Надо спросить: "Куда вы тогда дели деньги, которые из бюджета на это выделили?" Я думаю, уже пора переходить на такой тон, нельзя уже просто просить и уговаривать, надо требовать". Депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Абенов

Тем не менее в Минздраве считают, нынешнее состояние казахстанца не соответствует показаниям для транспортировки медицинской авиацией. А родные продолжают собирать средства на лечение в далекой стране.

Ранее сообщалось, что девушка всю жизнь копила на поездку в Таиланд и впала там в кому.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подросток, упавший между многоэтажками в Актау, пришел в себя
15:23, 10 сентября 2023
Подросток, упавший между многоэтажками в Актау, пришел в себя
Солдат впал в кому в Отаре: Токаев потребовал провести тщательное расследование
15:49, 17 июня 2024
Солдат впал в кому в Отаре: Токаев потребовал провести тщательное расследование
Турист утопил собаку в Таиланде и попал в тюрьму
01:23, 13 февраля 2025
Турист утопил собаку в Таиланде и попал в тюрьму
Последние
Популярные
Читайте также
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
23:04, Сегодня
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
Казахстан завоевал три медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
22:33, Сегодня
Казахстан завоевал три медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу в Кубке России
22:25, Сегодня
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу в Кубке России
Четыре шайбы решили исход матча вратаря сборной Казахстана в ВХЛ
21:57, Сегодня
Четыре шайбы решили исход матча вратаря сборной Казахстана в ВХЛ
