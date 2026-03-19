60 эпизодов и 100 млн тенге: КНБ вскрыл схему получения прав в спецЦОНах
Так, с начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установлены факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений.
Например, в Астане изобличен бывший заместитель главы спецЦОНа, который на системной основе за взятки оказывал содействие гражданам в сдаче экзаменов и получении водительских прав.
"Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге".Пресс-служба КНБ РК
Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа Кокшетау и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Экибастуза.
Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.
Кроме того, в филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностными лицами, злоупотреблявшими своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.
"По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ РК
