#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

60 эпизодов и 100 млн тенге: КНБ вскрыл схему получения прав в спецЦОНах

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 10:08 Фото: gov4c.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) раскрыл масштабные нарушения при оформлении водительских прав и регистрации недвижимости – в нескольких регионах Казахстана выявлены факты взяточничества и злоупотребления полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Так, с начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установлены факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений.

Например, в Астане изобличен бывший заместитель главы спецЦОНа, который на системной основе за взятки оказывал содействие гражданам в сдаче экзаменов и получении водительских прав.

"Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге".Пресс-служба КНБ РК

Фото: gov.kz

Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа Кокшетау и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Экибастуза.

Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.

Кроме того, в филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностными лицами, злоупотреблявшими своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.

"По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ РК

18 марта сообщалось, что КНБ при координации органов прокуратуры завершил дело транснациональной группы за незаконный вывоз биоресурсов, ущерб возмещен – дело в суде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Лидеры ОПГ из-за решетки опутали Казахстан преступной сетью: КНБ раскрыл детали крупной спецоперации
10:55, 31 октября 2024
Лидеры ОПГ из-за решетки опутали Казахстан преступной сетью: КНБ раскрыл детали крупной спецоперации
Масштабную спецоперацию провел КНБ
10:29, 06 октября 2023
Масштабную спецоперацию провел КНБ
КНБ и МВД нанесли масштабный удар по преступным группировкам в Казахстане
10:00, 06 февраля 2026
КНБ и МВД нанесли масштабный удар по преступным группировкам в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборную Казахстана по футзалу разгромили в отборе на Евро
10:05, Сегодня
Сборную Казахстана по футзалу разгромили в отборе на Евро
Клуб казахстанского миллиардера сенсационно обыграл экс-участника АПЛ в Первой лиге Англии
09:34, Сегодня
Клуб казахстанского миллиардера сенсационно обыграл экс-участника АПЛ в Первой лиге Англии
Очередной аншлаг зафиксирован в матче КПЛ-2026
09:16, Сегодня
Очередной аншлаг зафиксирован в матче КПЛ-2026
В КФФ признали два ошибочных решения судей во втором туре КПЛ
08:44, Сегодня
В КФФ признали два ошибочных решения судей во втором туре КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: