Ашимбаев: Реформы президента Токаева открывают новые возможности в условиях краха старого миропорядка

В новой статье председателя Сената Маулена Ашимбаева "Логика реформ-6: Окно возможностей в меняющемся мире" представлен глубокий анализ трансформации глобальной системы международных отношений.

Подчеркивается, что современный мир переживает системный кризис прежнего миропорядка и вступает в фазу формирования новой архитектуры баланса сил.

По словам автора, прежние механизмы глобального регулирования утрачивают эффективность. Международные институты, призванные обеспечивать безопасность и стабильность, не справляются с нарастающими вызовами и конфликтами.

"Международная бюрократия не смогла предотвратить ни одного конфликта, ограничиваясь бессильными декларациями, провоцирующими стороны к дальнейшей эскалации", – отмечает Маулен Ашимбаев.

На этом фоне, как подчеркивается в статье, происходит перераспределение глобального баланса сил и формируется новая парадигма международных отношений. Речь идет о переходе от прежней модели доминирования к более сложной системе, основанной на взаимодействии и конкуренции различных центров силы.

Особое значение в этой трансформации приобретает Евразийский континент, где складывается новая конфигурация геополитического баланса. В этих условиях возрастает роль государств, способных проводить самостоятельную и прагматичную внешнюю политику.

В статье отдельно подчеркивается, что Казахстан всегда обладал необходимыми предпосылками для геополитического роста – это природные ресурсы, сильный человеческий капитал и стратегическое географическое положение. Однако на протяжении десятилетий эти факторы "работали сами по себе, не давая синергетического эффекта".

Переломным моментом, как отмечает автор, стали системные решения Касым-Жомарта Токаева, позволившие объединить эти ресурсы в единую стратегию развития.

"Недостающим элементом, или ключом, который подключил синергию, стали системные шаги президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по встраиванию страны в систему мультиплексного мира – в качестве регионального лидера и незаменимого звена", – отмечает спикер Сената.

Таким образом, автор делает вывод, что в условиях трансформации мирового порядка реформы президента Касым-Жомарта Токаева позволяют Казахстану не только адаптироваться к новым реалиям, но и становиться активным участником формирования нового баланса сил на Евразийском континенте.