Общество

Алматы ждет тепло до +19°С

Набережная реки Есентай, Весновка, река Есентай, весна в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 15:21 Фото: Zakon.kz
Пока в Астане сохраняются гололед и ночные морозы, в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется весна, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили очередной прогноз погоды и рассказали, к чему готовиться жителям трех крупнейших городов страны с 20 по 22 марта 2026 года. Согласно данным метеорологов, осадков не ожидается.

Прогноз погоды по Астане

  • 20 марта: переменная облачность. Туман, гололед. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +3+5°С.
  • 21 марта: переменная облачность. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +3+5°С.
  • 22 марта: переменная облачность. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 20 марта: переменная облачность. Ветер может подняться до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.
  • 21 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.
  • 22 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 20 марта: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.
  • 21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.
  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

Ранее ученые рассказывали, что 19 февраля 2026 года на метеостанции Алматы столбик термометра поднялся до +23,6°С, тем самым побив рекорд за всю историю наблюдений с 1859 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Курс доллара слегка снизился на торгах 19 марта
15:40, Сегодня
Курс доллара слегка снизился на торгах 19 марта
От -17°С до +17°С: синоптики рассказали о погодных сюрпризах в Астане, Алматы и Шымкенте
14:43, 20 февраля 2025
От -17°С до +17°С: синоптики рассказали о погодных сюрпризах в Астане, Алматы и Шымкенте
От -10 до +19°С, дожди и гололед: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент
15:39, 16 марта 2026
От -10 до +19°С, дожди и гололед: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент
Читайте также
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
15:44, Сегодня
Синнер поделился своим опытом от игр на кортах "Мастерс" в Майами
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
15:26, Сегодня
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Грузии
UFC анонсировало противостояние Узбекистан - Россия на турнире в Баку
15:20, Сегодня
UFC анонсировало противостояние Узбекистан - Россия на турнире в Баку
Появились шокирующие новости о будущем казахстанского клуба
15:00, Сегодня
Появились шокирующие новости о будущем казахстанского клуба
