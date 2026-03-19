Алматы ждет тепло до +19°С

Пока в Астане сохраняются гололед и ночные морозы, в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется весна, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили очередной прогноз погоды и рассказали, к чему готовиться жителям трех крупнейших городов страны с 20 по 22 марта 2026 года. Согласно данным метеорологов, осадков не ожидается.

Прогноз погоды по Астане

20 марта: переменная облачность. Туман, гололед. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +3+5°С.

21 марта: переменная облачность. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +3+5°С.

22 марта: переменная облачность. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

Прогноз погоды по Алматы

20 марта: переменная облачность. Ветер может подняться до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +14+16°С.

21 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

22 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

20 марта: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

21 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

22 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

Ранее ученые рассказывали, что 19 февраля 2026 года на метеостанции Алматы столбик термометра поднялся до +23,6°С, тем самым побив рекорд за всю историю наблюдений с 1859 года.