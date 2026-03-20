#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
События

В Кызылорде завершена реконструкция Парка Первого Президента

Реконструкция, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 11:33 Фото: BI Engineering & Construction
BI Engineering & Construction обновила общественное пространство площадью 46 гектаров с новыми спортивными площадками, фонтанами, скейт-парком и масштабным озеленением.

Компания BI Engineering & Construction завершила реконструкцию Парка Первого Президента в Кызылорде ‒ одного из крупнейших общественных пространств города. После обновления территория площадью 46 гектаров стала современным пространством для отдыха, спорта и семейного досуга.

Основную часть проекта занимает сам парк ‒ 37,5 га. Здесь появились новые прогулочные маршруты, зоны отдыха и площадки для активного времяпрепровождения.

Для спорта оборудованы шесть площадок:

  • большое и малое футбольные поля, теннисный корт, баскетбольная и стритбольная площадки, а также площадка для бадминтона;
  • ⁠для молодежи и любителей экстремального спорта построены памп-трек и скейт-парк площадью 2628 м²;
  • ⁠для детей и подростков предусмотрены игровые и воркаут-зоны.

Фото: BI Engineering & Construction

Инфраструктура парка рассчитана на длительный отдых. Здесь размещены четыре фудкорта, кафе и пять санитарных узлов. По всей территории установлены беседки, качели и теневые навесы, работает шахматная беседка, оборудованы парковка и входные группы с модульными КПП.

Ключевые параметры и объекты парка:

  • площадь ‒ 37,5 га;
  • ⁠6 спортивных площадок;
  • ⁠скейт-парк ‒ 2600 м² и памп-трек;
  • ⁠4 фудкорта и кафе;
  • ⁠3 фонтанных комплекса;
  • ⁠колесо обозрения ‒ 50 м, 32 кабинки;
  • ⁠более 2000 деревьев и более 105 000 кустарников и цветников;
  • ⁠газоны ‒ 80 000 м²;
  • ⁠12 тематических скульптур.

Парк заметно изменился и визуально. Сейчас идет этап приживаемости зеленых насаждений. Для полива построены три резервуара объемом по 500 м³.

Фото: BI Engineering & Construction

Одними из главных архитектурных акцентов станут три фонтанных комплекса: круглый туманный фонтан, 120-метровый фонтан "Сырдария" и композиция "Өмір терегі" ("Дерево жизни"). Их запуск планируется с наступлением устойчивого теплого сезона.

В разных частях парка установлены 12 скульптур, посвященных 12 годам тенгрианского календаря ‒ среди них образы лошади, овцы, коровы, кролика и других животных.

"Сегодня парк ‒ это уже не просто зеленая зона, а полноценное общественное пространство, где формируется городская жизнь. Здесь дети играют, подростки занимаются спортом, семьи проводят время вместе. Для Кызылорды появление такого современного парка ‒ важный шаг в развитии городской среды. Такие масштабные проекты выходят на полную мощность постепенно: зеленые насаждения должны прижиться, а часть инфраструктуры, например фонтаны, традиционно запускается с наступлением теплого сезона. Уже к лету парк заработает в полном объеме", ‒ отметил руководитель проекта Владислав Хен.

Фото: BI Engineering & Construction

Параллельно была обновлена и инженерная инфраструктура территории: установлены 1598 светильников наружного освещения и три трансформаторные подстанции, которые обеспечивают стабильную работу всех систем парка.

В состав проекта также входят детский лагерь на 300 мест (6,09 га) и ботанический сад с оранжереей (2,41 га). Работы на этих объектах продолжаются, их завершение и ввод в эксплуатацию запланированы к лету.

Фото: BI Engineering & Construction

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: