В Кызылорде завершена реконструкция Парка Первого Президента

Компания BI Engineering & Construction завершила реконструкцию Парка Первого Президента в Кызылорде ‒ одного из крупнейших общественных пространств города. После обновления территория площадью 46 гектаров стала современным пространством для отдыха, спорта и семейного досуга.

Основную часть проекта занимает сам парк ‒ 37,5 га. Здесь появились новые прогулочные маршруты, зоны отдыха и площадки для активного времяпрепровождения.

Для спорта оборудованы шесть площадок:

большое и малое футбольные поля, теннисный корт, баскетбольная и стритбольная площадки, а также площадка для бадминтона;

⁠для молодежи и любителей экстремального спорта построены памп-трек и скейт-парк площадью 2628 м²;

⁠для детей и подростков предусмотрены игровые и воркаут-зоны.

Инфраструктура парка рассчитана на длительный отдых. Здесь размещены четыре фудкорта, кафе и пять санитарных узлов. По всей территории установлены беседки, качели и теневые навесы, работает шахматная беседка, оборудованы парковка и входные группы с модульными КПП.

Ключевые параметры и объекты парка:

площадь ‒ 37,5 га;

⁠6 спортивных площадок;

⁠скейт-парк ‒ 2600 м² и памп-трек;

⁠4 фудкорта и кафе;

⁠3 фонтанных комплекса;

⁠колесо обозрения ‒ 50 м, 32 кабинки;

⁠более 2000 деревьев и более 105 000 кустарников и цветников;

⁠газоны ‒ 80 000 м²;

⁠12 тематических скульптур.

Парк заметно изменился и визуально. Сейчас идет этап приживаемости зеленых насаждений. Для полива построены три резервуара объемом по 500 м³.

Одними из главных архитектурных акцентов станут три фонтанных комплекса: круглый туманный фонтан, 120-метровый фонтан "Сырдария" и композиция "Өмір терегі" ("Дерево жизни"). Их запуск планируется с наступлением устойчивого теплого сезона.

В разных частях парка установлены 12 скульптур, посвященных 12 годам тенгрианского календаря ‒ среди них образы лошади, овцы, коровы, кролика и других животных.

"Сегодня парк ‒ это уже не просто зеленая зона, а полноценное общественное пространство, где формируется городская жизнь. Здесь дети играют, подростки занимаются спортом, семьи проводят время вместе. Для Кызылорды появление такого современного парка ‒ важный шаг в развитии городской среды. Такие масштабные проекты выходят на полную мощность постепенно: зеленые насаждения должны прижиться, а часть инфраструктуры, например фонтаны, традиционно запускается с наступлением теплого сезона. Уже к лету парк заработает в полном объеме", ‒ отметил руководитель проекта Владислав Хен.

Параллельно была обновлена и инженерная инфраструктура территории: установлены 1598 светильников наружного освещения и три трансформаторные подстанции, которые обеспечивают стабильную работу всех систем парка.

В состав проекта также входят детский лагерь на 300 мест (6,09 га) и ботанический сад с оранжереей (2,41 га). Работы на этих объектах продолжаются, их завершение и ввод в эксплуатацию запланированы к лету.