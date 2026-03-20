В Алматы под снос пошло кафе

В Алматы начали снос незаконной летней террасы кафе по улице Розыбакиева, 166, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 20 марта 2026 года в Управлении градостроительного контроля города, во время внеплановой проверки специалисты выявили строительство пристроек к нежилому помещению с фасада без разрешительной документации.

Фото: акимат Алматы

"Кроме того, объекты эксплуатировались без акта ввода в эксплуатацию. По мере вынесения акта о результатах проверки собственником начат добровольный снос незаконного объекта. На сегодня одна из пристроек полностью снесена, собственник уже приступил к демонтажу второй", – говорится в сообщении.

В феврале 2026-го в центре Алматы снесли летнюю террасу ресторана.