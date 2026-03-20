Наурыз в Шымкенте: семь площадок, звезды эстрады и праздничное шоу

21 марта 2026 года в городе Шымкенте состоятся масштабные культурно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Праздничная программа предложит жителям и гостям города насыщенные и содержательные проекты, сочетающие национальные традиции и современную культуру.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Основные праздничные мероприятия пройдут на ряде крупных общественных площадок города. В частности, народные гуляния одновременно будут организованы на площади "Астана", площади Аль-Фараби, площади Наурыз, в парке Металлургов, парке Наурыз, парке Алатау и в зоне отдыха Арбат.

Праздничная программа начнется 21 марта в 11:00. Гостям будут предложены театрализованные постановки, концертные программы, национальные игры, выставка робототехники и современные VR-площадки. В дневной концертной программе наряду с местными артистами примут участие известные эстрадные исполнители Казахстана – группа "Азия", Жубаныш Жексенулы, Шаба Аденкулова, Айдана Меденова.

Вечером, в 19:00, на площади "Астана" состоится гала-концерт. На сцене выступят местные артисты, а также приглашенные хедлайнеры – TURAR и Kalifarniya. Праздничный вечер завершится эксклюзивным фейерверком.

Мероприятия, посвященные Наурызу, направлены на популяризацию национальной культуры, укрепление единства жителей города и создание праздничной атмосферы.

