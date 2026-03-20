События

Риск аварий и травм: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 20:01
В 13 областях Казахстана на 21 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман. Днем на западе, юге области пыльная буря. В Атырау днем ожидается пыльная буря.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской области ожидается на западе, севере, востоке области туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Караганде ожидается временами туман.

В области Улытау на севере, востоке области туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются временами дождь, гроза. На севере, в горных районах области туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный, в горных районах области 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что антициклон накроет Казахстан 21 марта.

Елена Беляева
