Антициклон накроет Казахстан 21 марта: осадков почти не будет, но есть нюансы

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде по стране на субботу, 21 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Отрог антициклона будет определять погоду без осадков на большей части территории Казахстана.

"Лишь на крайнем севере ожидаются небольшие осадки, а на крайнем западе и в горных районах южных областей – дождь с грозой". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по стране местами прогнозируются туман и гололед (на севере и в центральных регионах), усиление ветра ожидается на севере, юге и юго-востоке, а на западе даже возможны пыльные бури.

