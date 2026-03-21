Токаев принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз

21 марта 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев посетил комплекс "Керуен-сарай", где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Наурызу, сообщает Zakon.kz.

Главе государства была представлена тематическая программа, отражающая историко-культурное наследие Казахстана. Были представлены работы мастеров по керамике и дереву, образцы швейного и ювелирного искусства, изделия из кожи, а также произведения художников, отражающие богатство и разнообразие национальных традиций, сообщили в Акорде.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев осмотрел площадки, на которых проходили национальные спортивные игры.

В ходе мероприятия были показаны элементы единоборств (қазақ күресі), состязания по поднятию тяжестей, қол күресі, асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу и қошқар көтеру и другие.

Сегодня, 21 марта, Токаев находится с рабочим визитом в Туркестанской области. Президент первым делом посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. После глава государства выступил перед общественностью Туркестанской области.