От украшений до ковров: чем удивляет ярмарка тюркских народов в Алматы

В Алматы проходит выставка-ярмарка народов тюркского мира. Она стартовала сегодня, 21 марта в Алматы в рамках празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в администрации города, на площадке представлены изделия народных мастеров и ремесленников из Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Таджикистана.

Фото: акимат Алматы

Все желающие могут познакомиться с национальными традициями, культурой и декоративно-прикладным искусством тюркских народов, а также приобрести уникальные изделия ручной работы – от текстиля и украшений до сувениров и предметов быта.

Для жителей и гостей города выставка стала точкой притяжения.

Также организована праздничная программа: проходят концерты с участием творческих коллективов, звучит национальная музыка, исполняются традиционные танцы.

"Мероприятие направлено на укрепление культурных связей, популяризацию народного искусства и создание атмосферы единства и дружбы в дни празднования Наурыза", – отмечается в сообщении администрации города.

Выставка-ярмарка народов тюркского мира продлится до 23 марта.

В Казахстане в рамках праздника проходит декада Наурызнама. Какие мероприятия организованы в Астане, Алматы и Шымкенте – в материале на сайте.