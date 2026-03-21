#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

От украшений до ковров: чем удивляет ярмарка тюркских народов в Алматы

выставка-ярмарка народов тюркского мира, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 12:10 Фото: акимат Алматы
В Алматы проходит выставка-ярмарка народов тюркского мира. Она стартовала сегодня, 21 марта в Алматы в рамках празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в администрации города, на площадке представлены изделия народных мастеров и ремесленников из Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Таджикистана.

Все желающие могут познакомиться с национальными традициями, культурой и декоративно-прикладным искусством тюркских народов, а также приобрести уникальные изделия ручной работы – от текстиля и украшений до сувениров и предметов быта.

Для жителей и гостей города выставка стала точкой притяжения.

Также организована праздничная программа: проходят концерты с участием творческих коллективов, звучит национальная музыка, исполняются традиционные танцы.

"Мероприятие направлено на укрепление культурных связей, популяризацию народного искусства и создание атмосферы единства и дружбы в дни празднования Наурыза", – отмечается в сообщении администрации города.

Выставка-ярмарка народов тюркского мира продлится до 23 марта.

В Казахстане в рамках праздника проходит декада Наурызнама. Какие мероприятия организованы в Астане, Алматы и Шымкенте – в материале на сайте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: