От украшений до ковров: чем удивляет ярмарка тюркских народов в Алматы
Как сообщили в администрации города, на площадке представлены изделия народных мастеров и ремесленников из Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Таджикистана.
Фото: акимат Алматы
Все желающие могут познакомиться с национальными традициями, культурой и декоративно-прикладным искусством тюркских народов, а также приобрести уникальные изделия ручной работы – от текстиля и украшений до сувениров и предметов быта.
Для жителей и гостей города выставка стала точкой притяжения.
Также организована праздничная программа: проходят концерты с участием творческих коллективов, звучит национальная музыка, исполняются традиционные танцы.
"Мероприятие направлено на укрепление культурных связей, популяризацию народного искусства и создание атмосферы единства и дружбы в дни празднования Наурыза", – отмечается в сообщении администрации города.
Выставка-ярмарка народов тюркского мира продлится до 23 марта.
