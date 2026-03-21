Сочетание традиций и инноваций: в Алматинской области Наурыз отметили в новом формате

В Алматинской области праздник Наурыз прошел в новом формате в рамках программы "Digital Nauryz". Основные мероприятия состоялись в городе Конаев, сообщает Zakon.kz.

Благодаря широкому применению искусственного интеллекта и цифровых технологий содержание праздника вышло на качественно новый уровень.

На центральной площади особый интерес у жителей вызвала выставка роботов. Были установлены белоснежные юрты, где представлены театрализованные постановки казахских обрядов: тұсаукесер, қыз айттыру, сүйінші сұрау, бастаңғы, беташар, төс қағыстыру, сүйек жаңғырту и другие традиции. Аким области Марат Султангазиев принял участие в торжестве и поздравил жителей. Сенатор Жанболат Жоргенбаев провел обряд тұсау кесер и дал бата.

Фото: акимат Алматинской области

Поздравляя участников праздника, аким области отметил особую значимость Наурыза: "Праздник Наурыз отражает глубину и величие богатой культуры и благородных традиций нашего народа. В этот период обновляется природа, возрождается жизнь, и человек переживает духовное обновление, наполняясь надеждой и добротой. В этом смысле Наурыз не просто праздник, а символ обновления и возрождения. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева Наурыз получил новое содержание. Расширение формата празднования до десяти дней в рамках концепции "Наурызнама" – яркое свидетельство популяризации национальных ценностей. Сегодня мы отмечаем один из ключевых дней – День единства.

"В честь праздника по всей стране развернуты этноаулы, организованы ярмарки, проходят масштабные культурные и спортивные мероприятия. Наурыз – это не только духовное обновление, но и время новых возможностей", – отметил Марат Султангазиев.

Также аким области остановился на социально-экономическом развитии региона. По его словам, за три года объем валовой продукции вырос с 3,4 трлн до 6,0 трлн тенге, а регион поднялся с 10-го на 5-е место по стране. В прошлом году привлечено 1 трлн 355 млрд тенге инвестиций с ростом на 29,4%. Объем промышленного производства достиг 2 трлн 598 млрд тенге. В сельском хозяйстве валовая продукция составила 798,4 млрд тенге (индекс физического объема – 102%), в том числе рост животноводства – 3,6%. Объем строительных работ увеличился на 18,4%, введено 1 млн 69 тыс. кв. метров жилья. Он подчеркнул, что все эти показатели являются результатом системной политики и четко выстроенной работы. В ходе мероприятия государственными наградами были отмечены граждане, внесшие вклад в развитие региона.

В рамках праздничной программы на сцене прошли театрализованные постановки, выступили звезды казахстанской эстрады – Роза Рымбаева, Нұрболат Абдуллин, Өмірқул Айниязов, Тамара Асар, а также группа "Қоңыр", ансамбль "Құлансаз" и другие артисты.

В парковой зоне работали выставки ремесленников, площадки национальных игр и тематические зоны. Интерактивная книга "Жеті қазына" представила национальное наследие в современном формате. На площадке "Face of Nauryz" изображения посетителей обрабатывались с помощью искусственного интеллекта и представлялись в новом стиле. Также была организована увлекательная программа с участием роботов – они даже готовили бауырсаки и угощали гостей.

Праздник, ставший по-настоящему всенародным, в этом году прошел в Алматинской области с особым размахом. На центральной площади города Қонаев собрались более пяти тысяч человек, а мероприятия в формате "Digital Nauryz" транслировались в прямом эфире.