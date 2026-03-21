Марат Султангазиев поздравил детей с Наурызом и поддержал их творческие инициативы

В преддверии праздника Наурыз аким области Марат Султангазиев посетил Центр поддержки детей в городе Конаев, где встретился с воспитанниками, сообщает Zakon.kz.

Глава региона вместе с детьми высадил саженцы деревьев, призвав бережно относиться к природе. Он поздравил присутствующих с праздником и выразил тёплые пожелания детям и воспитателям.

"Дорогие дети! Маленькие исследователи и будущие лидеры! То, чему вы учитесь и как растёте сегодня, определяет силу и процветание нашей страны завтра. В современном мире важны не сила, а знания, поэтому необходимо эффективно использовать время, усердно учиться и стремиться осваивать современные технологии. Со стороны государства, в том числе акимата Алматинской области, создаются все условия для получения качественного образования, занятий спортом и развития творческих способностей. Наше главное желание — видеть, как вы вырастаете достойными гражданами. Я уверен, что среди вас есть будущие чемпионы, талантливые учёные и преданные своей стране люди. Будущее нашей страны – в ваших руках".

"Уважаемые воспитатели! Благодарю вас за профессионализм и гражданскую позицию. Ваш труд по воспитанию молодёжи, привитию национальных ценностей и патриотизма является значительным вкладом в стабильное будущее нашей страны", – отметил Марат Султангазиев.

В честь праздника на территории центра, оформленной в национальном стиле, воспитанники представили творческие номера и театрализованные постановки.

В рамках мероприятия воспитанникам были вручены сладости от известной компании-производителя мороженого "Шин-Лайн". Руководитель компании Андрей Шин пригласил детей посетить производство и ознакомиться с процессом изготовления мороженого, а также пообещал ежемесячно поставлять продукцию в центр. Со стороны акимата детям были переданы книги по возрастным категориям, а центру музыкальное оборудование.

Марат Султангазиев также пообщался с детьми в формате подкаста, ответив на их вопросы. Воспитанник центра Виталий Коршев поделился впечатлениями: "Сегодня у нас дома отметили Наурыз. Мы пели, танцевали и угощались вкусным мороженым. Спасибо всем, кто подарил нам такой праздник".

Уполномоченный по правам ребёнка в Алматинской области Айгуль Есимбекова отметила, что права и безопасность каждого ребёнка находятся под постоянным контролем.

"В случае возникновения сложных жизненных ситуаций мы оперативно оказываем помощь. Центр поддержки детей в Конаеве находится под особым вниманием. Я часто здесь бываю и знаю каждого воспитанника. Здесь созданы хорошие условия, работают квалифицированные специалисты. Дети, которые раньше были замкнутыми, сегодня раскрываются и чувствуют себя увереннее. Мероприятия организуются на высоком уровне, и дети с удовольствием в них участвуют. Выражаю благодарность акимату области. Марат Елеусизулы регулярно встречается с детьми и уделяет особое внимание их всестороннему развитию", – подчеркнула Айгуль Есимбекова.

Таким образом, Наурыз, принесший тепло весны, наполнил сердца детей радостью, заботой и светом добра.