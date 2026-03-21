События

Звезды эстрады, народные гулянья и новый формат: в СКО старт празднованию Наурыза дали в селе

Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 20:16 Фото: пресс-служба акимата СКО
В Северо-Казахстанской области празднование Наурыза в этом году началось в новом для страны формате. Впервые торжественное открытие областного праздника прошло не в областном центре, а в сельской местности – на центральной площади села Явленка Есильского района, сообщает Zakon.kz.

Такое решение стало ярким акцентом на поддержке и развитии села, а также позволило сельчанам стать непосредственными участниками большого областного торжества.

"Впервые торжественное открытие празднования Наурыза "Қош келдің, Ұлыстың ұлы күні – Наурыз!" проходит в сельской местности. Как вы знаете, все регионы празднуют обычно в областном центре. Это совершенно новый формат, который подчеркивает особое внимание к развитию и поддержке сельских территорий, а также позволит жителям села стать непосредственными участниками масштабного областного праздника", – отметил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

На центральной площади Явленки развернулось масштабное народное гуляние. Для жителей и гостей подготовили выставку ремесленников, театрализованные представления, праздничный концерт "Қош келдің, Ұлыстың ұлы күні – Наурыз!", а также сельскохозяйственную ярмарку. Здесь были представлены мясо, молочная продукция, яйца, картофель, рыба, мед и другие товары местных производителей по сниженным ценам – до 25% ниже рыночных.

На ярмарке акимами сельских округов было представлено более 700 кг баранины и птицы, свыше 500 кг молочной продукции, около 1,5 тыс. яиц и почти одна тонна картофеля. Кроме того, товаропроизводители района предложили около 600 кг говядины, более 700 кг макаронных изделий, 500 кг рыбы, 200 кг меда и 350 кг молочной продукции.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Особый интерес у гостей вызвали "Юрта традиций" и спортивная зона, где прошли национальные состязания – жілік сындыру, арқан тарту и асық ату. Ярким украшением праздничной программы стали выступления группы "Алатау серілері" и певца Адам.

Жители села отмечали, что решение начать областное празднование Наурыза именно в Явленке стало для них особенно значимым.

"Для нас это большая радость и большая честь. Обычно такие масштабные мероприятия проходят в городе, а в этом году праздник начался у нас, в селе. Это очень правильно и очень символично. Спасибо за такое решение, потому что сегодня мы действительно чувствуем, что село находится в центре внимания", – рассказала жительница села Явленка.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Программа получилась очень яркой, насыщенной и по-настоящему праздничной. Здесь есть и концерт, и ярмарка, и национальные игры, и выставки – интересно и взрослым, и детям. Атмосфера очень теплая, душевная. Такой Наурыз запомнится надолго", – поделился житель Есильского района.

После торжественной части аким области посетил IT-хаб, где молодые резиденты представили инновационные проекты. Среди них – робот на базе микроконтроллера Arduino, корпус которого полностью изготовлен на 3D-принтере. Уникальность разработки заключается в том, что робот обучается с помощью нейросети, реализованной на маломощной плате.

Группа из восьми учеников представила интерактивную базу казахских национальных игр. Используя современные технологии и вайб-кодинг, школьники создают веб-сборник с описаниями, правилами и историей игр – көкпар, асық ату, тоғызқұмалақ, бәйге, қыз қуу, ақсүйек, арқан тарту и жамбы ату. В рамках демонстрации была представлена игра ASYQ PRO.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Еще одним важным акцентом праздничного дня стала презентация проекта реконструкции центральной площади села Явленка. Концепция основана на трех ключевых принципах – функциональность, долговечность и визуальная идентичность. Проект предусматривает обновление покрытия площади, озеленение, установку малых архитектурных форм, создание зон отдыха и активного взаимодействия.

"Важной частью проекта станет современная детская площадка в этно-стиле. Игровые элементы будут выполнены в виде стилизованных лошадей, с использованием национальных орнаментов и природных материалов", – отметила резидент креативного центра Юлия Лаврентьева.

Праздник в Явленке стал не просто ярким событием Наурыза, а символом нового подхода к проведению масштабных областных мероприятий. Впервые в регионе торжественное открытие праздника прошло в сельской местности, подчеркнув особое внимание к селу, его жителям, традициям и будущему.

Елена Беляева
Елена Беляева
