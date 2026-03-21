Мама троих детей из Актау победила на конкурсе красоты и готовится к выступлению в США

32-летняя жительница Актау Камиля Кобесова стала обладательницей титула "Mrs. World Kazakhstan" на конкурсе красоты и таланта "Mrs. Kazakhstan – 2026" и в дальнейшем отправится в Лас-Вегас, чтобы представить Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, Кобесова замужем, воспитывает троих детей (сына и двух дочек) и основателем стоматологической клиники в Актау.

"Участие в конкурсе красоты для женщин старше 30 лет, по словам Камили, – это возможность исполнить свою мечту, так как в юности шанс поучаствовать в подобных мероприятиях ей был недоступен. Жизненный девиз победительницы: "В любых обстоятельствах уважай каждого человека. Не лезь в чужие дела и не предавай того, кто тебе доверился", – говорится в сообщении.

Конкурс Mrs Kazakhstan-2026 – это конкурс для замужних женщин, ориентированный на демонстрацию успешности, таланта и внутренней силы участниц, а не только внешней красоты. В нем принимают участие многодетные мамы, бизнес-леди и женщины, которые не боятся проявить себя в новом амплуа.

Финал конкурса состоялся 20 марта во Дворце Республики в Алматы. В нем приняли участие 30 женщин из разных регионов страны.

Отметим, что Камила Саянова завоевала звание Mrs. Universe Kazakhstan (Мисс Вселенная Казахстан).

Ранее сообщалось, что победительница конкурса красоты устроилась работать на завод.