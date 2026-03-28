Культура и шоу-бизнес

На сцене конкурса красоты в Таиланде у участницы выпали зубы

У участницы конкурса красоты выпали зубы, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 08:11
На днях у участницы конкурса красоты "Мисс Гранд Таиланд" прямо во время выступления выпала челюсть, сообщает Zakon.kz.

Курьезный случай произошел в Бангкоке во время предварительного этапа конкурса "Мисс Гранд Таиланд- 2026". Памятуя о том, что шоу должно продолжаться, 18-летняя Камолван Чанаго не сдалась.

На видеозаписи видно, как уверенно представляется на сцене, а затем замечает, что ее вставные зубы выпадают изо рта. Но дискомфорт продолжался недолго. Участница конкурса ловко повернулась в сторону, а затем смело продемонстрировала камере свое лицо и целые зубы, пройдя по сцене с развевающимся перьевым плащом и сверкающим платьем, расшитым пайетками.

Ситуацию изданию People прокомментировал представитель конкурса.

"Во время своего выступления на сцене с Камолван Чанаго произошел небольшой и неожиданный инцидент, в результате которого у нее выпали виниры. Она профессионально и спокойно справилась с ситуацией, и мероприятие прошло гладко, без сбоев. Мы гордимся ее уверенностью и умением держаться на сцене на протяжении всего конкурса", – отметили в оргкомитете мероприятия.

В конкурсе "Мисс Гранд Таиланд" участвуют 77 тайских женщин, претендующих на титул "Мисс Гранд Таиланд 2026". Победительница этого конкурса затем примет участие в конкурсе "Мисс Гранд Интернешнл 2026", который пройдет в Индии в октябре.

Финал конкурса "Мисс Гранд Таиланд" состоится 28 марта в зале MGI Hall в Бангкоке.

Недавно стало известно о подорожании туров в Таиланд.

Алия Абди
