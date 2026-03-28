На сцене конкурса красоты в Таиланде у участницы выпали зубы
Курьезный случай произошел в Бангкоке во время предварительного этапа конкурса "Мисс Гранд Таиланд- 2026". Памятуя о том, что шоу должно продолжаться, 18-летняя Камолван Чанаго не сдалась.
На видеозаписи видно, как уверенно представляется на сцене, а затем замечает, что ее вставные зубы выпадают изо рта. Но дискомфорт продолжался недолго. Участница конкурса ловко повернулась в сторону, а затем смело продемонстрировала камере свое лицо и целые зубы, пройдя по сцене с развевающимся перьевым плащом и сверкающим платьем, расшитым пайетками.
🚨WOW: a major Thai beauty pageant contestant Kamolwan Chanago's prosthetics teeth slip out mid-speech.— postman 🪩 (@postman002) March 27, 2026
She quickly turns away from the cameras, fixes them with her hand, shrugs it off, and continues confidently. pic.twitter.com/Rccbistndj
Ситуацию изданию People прокомментировал представитель конкурса.
"Во время своего выступления на сцене с Камолван Чанаго произошел небольшой и неожиданный инцидент, в результате которого у нее выпали виниры. Она профессионально и спокойно справилась с ситуацией, и мероприятие прошло гладко, без сбоев. Мы гордимся ее уверенностью и умением держаться на сцене на протяжении всего конкурса", – отметили в оргкомитете мероприятия.
В конкурсе "Мисс Гранд Таиланд" участвуют 77 тайских женщин, претендующих на титул "Мисс Гранд Таиланд 2026". Победительница этого конкурса затем примет участие в конкурсе "Мисс Гранд Интернешнл 2026", который пройдет в Индии в октябре.
Финал конкурса "Мисс Гранд Таиланд" состоится 28 марта в зале MGI Hall в Бангкоке.
