Цифровой Наурыз: как технологии изменили главный весенний праздник

Наурыз в Казахстане в этом году вышел за привычные рамки: рядом с юртами появились роботы, бата звучала с экранов, а баурсаки доставляли дроны. В Атырау, Костанае и Талдыкоргане праздник стал сочетанием живых традиций, технологий и настоящей народной энергии, сообщает Zakon.kz.

Атырау

В Атырау Наурыз в этом году развернулся широко и по-настоящему душевно. С самого утра в воздухе царила праздничная атмосфера.

Пространство площади наполнилось ароматами: запахи свежих баурсаков, куырдака манили гостей к угощениям.

Здесь же щедро разливали коже, предлагали горячий чай. Вдоль рядов шла оживленная торговля изделиями ручной работы. Среди мастеров особенно выделялся 70-летний Сафагирей Зинулгабит, который привез на праздник несколько камчей собственного изготовления. Камча в казахской культуре – не просто предмет быта, а символ силы, преемственности традиций и мужского достоинства, передающийся из поколения в поколение. По словам мастера, на создание одной такой работы уходит около месяца: используются натуральная кожа и дерево, каждая деталь тщательно обрабатывается вручную.

Рядом можно было увидеть бойтумары – традиционные амулеты, которые издавна надевают мальчикам для защиты от сглаза и дурного влияния. Здесь же продавались современные такия – украшения с национальными мотивами, сувениры, в которых гармонично переплетались традиции и современность.

Жительница города, 32-летняя Асылжан Дютмагамбетова, пришла на праздник вместе с дочками-близнецами. Все они были одеты в казахские национальные костюмы.

"Наши наряды – это отдельная гордость. Такие красивые узоры, украшения. Мы должны популяризировать их не только в праздники, но и в повседневной жизни", – поделилась она.

Особенностью 2026 года в Атырау стал формат "Наурыз Digital". Ведущими концерта стали виртуальные персонажи – мужчина и женщина, появлявшиеся на экране, что придало празднику современное звучание.

Также гости могли получить бата в интерактивном формате: достаточно было ввести свое имя, и на экране появлялся аксакал, произносящий благословение. Эта площадка пользовалась особой популярностью – люди с интересом подходили и с улыбкой слушали напутственные слова. Не обошлось и без национальных состязаний: зрители с азартом наблюдали за арқан тарту, қазақша күрес и қой көтеру. Мужчины демонстрировали свою силу, сноровку и смелость, как настоящие батыры.

Костанай

Костанай встретил Наурыз с большим размахом. В центре города было настолько многолюдно, что главная площадь превратилась в сплошной поток. День выдался солнечным и теплым, и с каждой минутой центр города заполнялся все больше и больше. Костанайцы разных возрастов и этносов пришли на праздник семьями, большими компаниями родственников и друзей. Многие из них были в костюмах, а молодежь делала селфи и ролики о празднике в национальных украшениях.

В этот раз костанайцы объединили новые цифровые технологии, традиции предков и праздника. Так, жителей и гостей города с большого экрана поздравил Ибрай Алтынсарин. Это стало возможно благодаря искусственному интеллекту.

Многие предприятия и учреждения установили в своих юртах LED-экраны и проекторы, где транслировались ролики о цифровых возможностях. Гостей угощали традиционными блюдами – баурсаками, наурыз коже, горячим чаем и другими лакомствами. Желающие попробовать угощения выстраивались в очереди, остальные направлялись на проспект, где разместились палатки с горячей едой и напитками. Здесь предлагали ароматный плов, а также шашлык из различных видов мяса и другую уличную еду.

Рядом с торговыми палатками с едой и напитками расположился "город мастеров", где жители региона, занимающиеся творчеством и ремеслом, предлагали изделия из дерева, войлока, национальную одежду и украшения. Многие костанайцы не просто любовались изделиями, но и активно их покупали.

"Молодежь интересуется этноброшами, серьгами и другими видами украшений. Сегодня среди них это тренд. Несмотря на то, что это бижутерия, она выглядит очень красиво и при этом является недорогой, поэтому ее и покупают", – рассказала мастер Айгуль.

Каждый из костанайцев, пришедших на праздник, нашел развлечение для себя. Пока одни наблюдали за выступлением творческих коллективов региона с театрализованными, танцевальными и песенными номерами и снимали их на смартфоны, другие пробовали свои силы в спортивных состязаниях. И не только мужчины, но и женщины и дети.

Трехлетний Амир впервые попробовал свои силы в асык ату и даже сбил один из асыков, получив в подарок пакет с баурсаками. В перетягивании каната соревновались и дамы, причем одной из команд удалось перетянуть соперниц всего за 20 секунд.

Среди конкурсов был и необычный – по поеданию баурсаков на скорость, в нем участвовали дети и подростки. Мальчикам давали минуту времени и напиток. Чаще всего участникам удавалось съесть три-четыре баурсака.

Празднование Наурыза для многих костанайцев стало не только поводом для отдыха, но и встречи с родными. Супруги Омаровы пришли на торжество вместе с восемью внуками.

"Для нас Наурыз – это большой праздник и повод для радости. В этот день к нам в гости приезжают дети и внуки, собираемся за большим дастарханом. Но это будет вечером. Пока часть гостей в дороге, решили пойти на площадь. Кстати, это еще не все наши внуки", – с улыбкой отметила Жания.

Талдыкорган

На территории спортивного комплекса "Жастар" в Талдыкоргане был устроен не просто праздник, а настоящий портал во времени. Здесь вырос юрточный городок, ставший центром притяжения для тысяч горожан и гостей региона.

Этноаул "Наурыз – құт мейрамы ұлыстың!" встретил гостей театрализованными представлениями. Возле каждой из 18 юрт разыгрывались сцены из жизни кочевников, на алтыбаканах, взмывающих в весеннее небо, смеялась молодежь, а воздух был пропитан ароматом свежих наурыз коже и баурсаков.

Главной фишкой нынешнего торжества стала площадка "Digital Nauryz". Впервые в истории региона традиции этносов страны были интегрированы в цифровую реальность столь масштабно.

Центром внимания стала "Цифровая юрта". У входа посетителей встречал не просто швейцар, а робот-гуманоид Unitree H1. Статный "железный человек" не только поздравлял прохожих с Наурызом, но и вступал в диалоги, отвечая на вопросы о празднике, благодаря встроенному ИИ. Рядом с ним грациозно маневрировали роботы-собаки Unitree Go2, демонстрируя возможности автономного патрулирования.

Внутри юрты гостей ждало захватывающее зрелище: огромный 3D LED-экран транслировал трансформацию края. На глазах у зрителей бескрайние жайлау превращались в городские "умные" улицы. Искусственный интеллект "оживил" даже классическое искусство – через QR-коды 12 картин известных художников из местного фонда начинали двигаться, рассказывая свои истории.

Настоящий восторг вызвал финал технологической презентации: дрон, плавно спустившийся к гостям, доставил корзину с горячими баурсаками. Этот символический жест стал олицетворением того, как современные инновации могут служить сохранению традиций гостеприимства.

"Мы привезли на этновыставку двух беркутов и ястреба. Для меня Наурыз – это возможность показать молодежи наше искусство "құсбегілік". Это не просто охота, это философия терпения и доверия между человеком и птицей. Видя, как горят глаза у детей при виде беркута, я понимаю, что наши традиции будут жить вечно, даже если вокруг будут роботы". Жасулан Буркитбай, потомственный беркутчи из города Текели

"Я каждый год прихожу в парк "Жастар", но такого размаха еще не видел. Удивительное сочетание: с одной стороны, почтенные аксакалы дают бата, с другой – дети соревнуются с роботами в шахматы. Наурыз объединяет нас всех, независимо от национальности. Это праздник тепла и нашего общего единства. Желаю всем крепкого здоровья, пусть в нашей стране всегда будет мир!". Андрей Чухан, житель Талдыкоргана

Цифровизация праздника зацепила людей больше фестивалей, конкурсов, ярмарок и концертов.

"Меня больше всего впечатлила "Цифровая юрта". Это невероятно – увидеть, как ИИ оживляет историю наших великих деятелей, таких как Жамбыл Жабаев. Дрон с баурсаками вообще тема дня! Для нас, молодых, такой формат Наурыза очень близок. Это доказывает, что мы не стоим на месте, а идем в ногу со временем, не забывая свои корни". Айгерим Смагулова, студентка и волонтер

На центральной сцене парка развернулось грандиозное представление "Қош келдің – құтты Наурызым". Танцевальные коллективы "Жетісу", "Талдықорған әуендері" и многие другие представили хореографические композиции "Пробуждение природы" и "Традиции". Завораживающий танец "Шашу" осыпал зрителей градом сладостей, что вызвало настоящий восторг у самых маленьких гостей.

До вечера центр города шумел, как улей, а затем небо над парком "Жастар" украсил праздничный фейерверк.

А после празднования Наурызнама талдыкорганцы с пользой и воодушевлением отметили Тазару күні – день, который в народном сознании прочно связан с глобальным обновлением. На побережье реки Каратал развернулся настоящий трудовой фронт, объединивший несколько поколений под эгидой чистоты и созидания.

Участники субботника под музыку деловито осваивали пространства: кто-то очищал арыки, другие копали лунки под саженцы, третьи занимались посадкой молодых деревьев. Как отметил заместитель акима города Талдыкоргана Женис Андабеков, для казахов природа всегда была священна. Очистка родников и берегов рек – это не просто "коммунальная задача", а сакральный долг перед землей. И сегодня, 23 марта 2026 года, более 500 человек сменили нарядные праздничные костюмы на рабочую форму, вооружившись граблями, лопатами, ведрами и мешками.

"В моей молодости мы всегда выходили всем аулом чистить арыки перед Наурызом. Это называлось "асар". Сегодня, глядя на молодежь с мешками на берегу Каратала, я радуюсь. Тазару күні – это ведь не только про мусор. Это про то, чтобы вынести из сердца старые обиды, встретить весну с чистой совестью. Если в доме чисто, то и благодать придет". Серикбай Мархабаев, пенсионер, ветеран труда

"Для нас это своего рода экотимбилдинг. Мы пришли компанией, в которой обычно тусуемся. Честно говоря, сначала думали, что будет скучно, но на свежем воздухе под музыку работа идет быстро. Приятно осознавать, что после нас берег стал чище. Это наш город, и странно ждать, что кто-то другой придет и наведет здесь порядок. Для нас Тазару күні – это крутой тренд на осознанное потребление и экологичность". Айгерим Саменова, студентка 2-го курса колледжа

Ранее мы рассказали, как Казахстан отмечал главный весенний праздник.

Праздник обновления в стране превратился в реальные дела и объединил ее жителей, которые встретили Наурыз масштабными акциями – от посадки деревьев и экологических инициатив до флешмобов с сотнями домбристов.

