События

В Павлодаре Наурыз объединил традиции и современные технологии

человек, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 16:12 Фото: Константина Шелкова
"Цифровые" юрты на Центральной площади одна за другой демонстрировали ИИ и роботизированные разработки, сообщает Zakon.kz.

На площадках перед юртами часто можно было увидеть роботов-собак, выделывающих различные трюки, а также устройства, способные выполнять бытовые действия, в том числе наливать кумыс, пишет pavlodarnews.kz.

В юрте областного краеведческого музея показали, как традиционная культура может быть переосмыслена через призму цифровых решений.

Руководитель отдела археологии, палеонтологии и современной природы Георгий Пересветов рассказал, что сейчас для исторических реконструкций активно используются 3D-моделирование и искусственный интеллект, а также создаются видеоролики на археологическую тематику.

Фото: Константина Шелкова

"Люди должны понимать, как выглядела в древности одежда, потому что предметы сами по себе – просто отдельные находки. Для этого мы делаем реконструкции", – пояснил собеседник, в качестве примера показывая восстановленный саукеле – металлический женский головной убор из листового серебра.

Фото: Константина Шелкова

Орнамент изделия имитирует швы, что восходит к традициям раннего железного века, когда кочевники широко использовали кожаные изделия, а их особенности воспроизводились даже в металле и керамике.

Также были представлены археологические находки средневекового периода, обнаруженные на территории региона: бляшка всадника, элементы детских накосников и издающие шум подвески. Последние пришивались к лентам, вплетавшимся в косы, или к одежде. Подобная звуковая традиция характерна для кочевой культуры.

Фото: Константина Шелкова

Свою экспозицию представил и колледж информационных технологий. Студентка Айнара Алиева рассказала, что в юрте организованы фотозоны, площадки 3D-моделирования, робототехники, искусственного интеллекта и VR. Посетители могли выбрать образ национального костюма, после чего с помощью ИИ автоматически создавалось изображение. Программа разработана силами самого колледжа.

Фото: Константина Шелкова

"У нас есть генерация фотоизображения через промт. Вы выбираете понравившийся образ национального костюма, а искусственный интеллект разрабатывает для вас фото. Всё происходит автоматически", – пояснила Айнара Алиева, добавив, что программу для фотогенератора написали студенты колледжа.

Отдельную концепцию представила юрта Торайгыров университета, взяв за основу национальную идею "семи богатств" и представив её посредством современных технологий.

Фото: Константина Шелкова

Ректор университета Нурлан Медетов рассказал, что подобные инициативы демонстрируют возможности интеграции образования, науки и индустрии, а также позволяют по-новому представить культурное наследие региона.

Мы технологично показали "Жеті қазына". Первое – человек – у нас это Султанмахмут Торайгыров. Второе – красавица-хозяйка дома. Мы интерпретируем это через автоматизацию: робот Кызгалдак, который наливает кумыс. Третье – знания. Здесь наши студенты показали свои разработки, которые используются с помощью ИИ-агента: тестовые задания, элементы геймификации и другие проекты. Далее – оружие, его символизирует наука, с помощью которой человек достигает целей. В качестве коня – VR-очки, которые показывают, как можно скакать на лошади. Шестое – робот-собака. Седьмое – беркут. В нашей интерпретации это дрон.

По словам преподавателей факультета "Автоматизация и промышленная робототехника", робот Кызгалдак с высокой точностью выполняет действия манипулятором. Подобные технологии уже применяются на предприятиях региона: роботы используются для сварки, подачи деталей и других производственных операций. Студенты осваивают создание комплексных решений, в которых различные машины взаимодействуют автоматически.

Фото: акимат Павлодарской области

Синтез истории, образования и инноваций наглядно продемонстрировал потенциал местных учебных заведений и научных центров, а также готовность региона к внедрению передовых технологий в различные сферы жизни, в том числе и народные праздники.

Айсулу Омарова
