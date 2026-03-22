События

Суперкар на Наурыз: в Атырауской области будут развивать автоспорт

машины, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 17:35 Фото: акимат Атырауской области
На праздновании Наурыза на площади им. Исатая и Махамбета в Атырау жителям и гостям города представили не только концертную программу и традиционные угощения, но и необычные экспонаты, сообщает Zakon.kz.

Один из них – суперкар Lamborghini Huracan, специально привезенный из Европы.

Он принадлежит казахстанской команде ARTLine Kazakhstan – действующим чемпионам мира престижной серии Lamborghini Super Trofeo World Finals-2025. Победу на легендарной трассе в итальянском Мизано стране принес экипаж Шоты Абхазавы и Егора Оруджева.

Фото: акимат Атырауской области

Горожане с интересом рассматривали редкий автомобиль, фотографировались и знакомились с достижениями казахстанского автоспорта. Для многих это была уникальная возможность увидеть чемпионскую машину вживую.

Фото: акимат Атырауской области

Кроме того, на площади можно было увидеть и пять ретроавтомобилей, которые также привлекли внимание посетителей.

Фото: акимат Атырауской области

Отметим, что суперкар, представленный н на празднике, – часть более масштабной идеи: в регионе планируется строительство автоспортивного комплекса Texol MotorLand Atyrau.

Фото: акимат Атырауской области

Наурыз в этом году в Атырау стал не только праздником традиций, но и площадкой для современных и ярких экспозиций.

Айсулу Омарова
