Штормовое предупреждение на 16 марта объявлено в Казахстане

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 16 марта 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 15 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. Ветер с порывами 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед. На западе, юге, востоке области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью и утром на востоке Атырауской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области пыльная буря. Ветер 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря, ветер днем 15-18 м/с.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер 15-20, днем временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер днем на юго-западе области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается гололед.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются гололед, туман.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В области Улытау на западе, севере, востоке ожидается туман.

В Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер днем 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер днем на западе, юге области 15 м/с.

