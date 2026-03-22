#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
События

Ливень, гололед и ветер: опубликован прогноз погоды на 23 марта

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 14:31 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на западе, севере, юге страны пройдут осадки в виде дождя и снега. В предгорных и горных районах южных областей – сильный дождь, на крайнем западе, юге возможны грозы

 На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков.

По республике ожидаются туман, на севере, в центре – гололед, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке – усиление ветра.

Ранее был опубликован рейтинг городов Казахстана с самым грязным и чистым воздухом.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
