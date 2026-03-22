Ливень, гололед и ветер: опубликован прогноз погоды на 23 марта

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на западе, севере, юге страны пройдут осадки в виде дождя и снега. В предгорных и горных районах южных областей – сильный дождь, на крайнем западе, юге возможны грозы

На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков.

По республике ожидаются туман, на севере, в центре – гололед, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке – усиление ветра.

Ранее был опубликован рейтинг городов Казахстана с самым грязным и чистым воздухом.