Ливень, гололед и ветер: опубликован прогноз погоды на 23 марта
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в воскресенье на западе, севере, юге страны пройдут осадки в виде дождя и снега. В предгорных и горных районах южных областей – сильный дождь, на крайнем западе, юге возможны грозы
На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков.
По республике ожидаются туман, на севере, в центре – гололед, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке – усиление ветра.
