Около 80 детей потерялись во время празднования Наурыза в Атырау

Во время праздничного мероприятия, посвященного Наурызу, на площади Исатая-Махамбета в Атырау 78 детей потерялись из виду своих родителей, сообщает Zakon.kz.

Все они были оперативно найдены и переданы законным представителям. Большинство детей удалось разыскать менее чем за час, отчиталось МВД.





Только одного подростка полицейские искали около 3 часов.

"В ходе массового мероприятия 7-летнего ребенка, потерявшего родителей, удалось обнаружить с помощью камер видеонаблюдения. Не найдя маму, он решил сразу отправиться к ней на работу. Инспекторы, отследив его по камерам, нашли ребенка и вернули матери", – говорится в сообщении.

Полиция просит родителей быть внимательными в местах большого скопления людей и не оставлять детей без присмотра.

