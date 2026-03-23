Около 80 детей потерялись во время празднования Наурыза в Атырау
Во время праздничного мероприятия, посвященного Наурызу, на площади Исатая-Махамбета в Атырау 78 детей потерялись из виду своих родителей, сообщает Zakon.kz.
Все они были оперативно найдены и переданы законным представителям. Большинство детей удалось разыскать менее чем за час, отчиталось МВД.
Только одного подростка полицейские искали около 3 часов.
"В ходе массового мероприятия 7-летнего ребенка, потерявшего родителей, удалось обнаружить с помощью камер видеонаблюдения. Не найдя маму, он решил сразу отправиться к ней на работу. Инспекторы, отследив его по камерам, нашли ребенка и вернули матери", – говорится в сообщении.
Полиция просит родителей быть внимательными в местах большого скопления людей и не оставлять детей без присмотра.
