История чемпиона с казахской душой: пловец из Нидерландов мечтает выступать за Казахстан

Имя Шона Ниволда все чаще звучит на крупнейших международных аренах. Молодой пловец с нидерландским паспортом является не просто спортсменом мирового уровня, но и представляет собой символ силы, патриотизма и верности своим корням.

О спортивной карьере, о планах на будущее и о мечте выступать за Казахстан Шон Ниволд рассказал корреспонденту Zakon.kz.

Шон является студентом технического университета в городе Делфт. В свои 23 года он уже стал участником Олимпийских игр в Париже (2024 год), финалистом чемпионата мира в Сингапуре (2025 год), многократным призером чемпионатов Европы как среди взрослых, так и в категории U23. На национальном уровне он является действующим чемпионом Нидерландов в нескольких дисциплинах: 50 и 100 метров (баттерфляй), 50 и 100 метров (вольный стиль), а также 50 метров на спине. Кроме того, он установил несколько национальных рекордов своей страны.

Фото из личного архива Шона Ниволда

Шон родился в Нидерландах, но детство провел в разных странах – жил в ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджане и Ливии. Несмотря на международный опыт, он с особым трепетом говорит о Казахстане – родине своей мамы.

"Когда я говорю, что мое сердце казахское, я имею в виду гордость за историю, традиции и культуру страны. Мама всегда напоминала мне, что наши предки адайцы были воинами, которые шли вперед, несмотря на страх и преграды. И я стараюсь жить именно так", – говорит спортсмен.

Фото из личного архива Шона Ниволда

Он говорит на четырех языках, включая русский и немного казахский, слушает казахскую музыку, носит одежду с флагом Казахстана и рассказывает о своих корнях зарубежным друзьям. Связь с родиной матери для него не формальность, а часть его идентичности.

Фото из личного архива Шона Ниволда

Плавание сопровождает Шона с детства. Впервые он вышел на старт соревнований в Ливии в возрасте 8 лет и сразу завоевал золотую медаль. Этот первый трофей до сих пор висит на стене рядом с медалями чемпионатов Европы.

Во время гражданской войны в Ливии ему вместе с семьей пришлось эвакуироваться на катамаране в Мальту. Это событие стало серьезным испытанием, которое закалило характер будущего чемпиона.

"Я понял, что в жизни, как и в спорте, важно уметь преодолевать страх, стресс и неопределенность. Плавание стало для меня способом справляться с трудностями и выходить из них сильнее", – признается Шон.

Фото из личного архива Шона Ниволда

Хотя сейчас Шон представляет Нидерланды, в его сердце крепнет мечта: выйти однажды на старт под флагом Казахстана. Он поддерживает активную связь с казахстанскими спортсменами и тренерами, в том числе с членами национальной сборной и главным тренером.

"Для меня это было бы огромной честью – представлять страну моих предков. Я хочу вдохновлять казахстанскую молодежь, показывать, что родовые корни – это сила, которой нужно гордиться", – уверен спортсмен.

В ближайших планах спортсмена – участие в Кубке мира в Астане, где Шон надеется не только посоревноваться, но и провести мастер-классы для пловцов, чтобы передать им свой опыт, мотивацию и вдохновение.

Шон с теплом вспоминает казахскую кухню, которую готовит его мама, особенно бешбармак, казы и баурсаки. Эти вкусы стали для него неотъемлемой частью семьи и культуры.

"Когда мама готовит традиционные блюда, создается ощущение, что мы дома, в Казахстане. Даже мои друзья называют баурсаки "казахским хлебом", потому что не могут выговорить название", – улыбается он.

Шон стремится быть не только чемпионом в бассейне, но и амбассадором спорта и казахской культуры. Он хочет популяризировать плавание среди молодежи, мотивировать подростков идти вперед, несмотря на трудности.

"Плавание – это больше, чем спорт. Это путь к миру, возможностям, развитию. Я хочу, чтобы каждый казахстанский ребенок знал: ваши корни – это ваша сила. Гордитесь ими, и вы сможете достичь всего, что задумали", – отметил Шон.

Сегодня имя Шона Ниволда уже звучит на мировой спортивной арене. Но его путь только начинается. Вдохновленный примером олимпийского чемпиона из Казахстана Дмитрия Баландина, он мечтает повторить успех и принести "золото" Казахстану на Олимпийских играх.