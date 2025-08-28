От Петропавловска до Тяньцзиня: ШОС открывает новые возможности
С 23 по 29 августа 2025 года в китайском городе Тяньцзинь проходит международное культурное мероприятие "Встреча ШОС – голос сердца", организованное в рамках Тяньцзиньского саммита Шанхайской организации сотрудничества.
При поддержке министерств культуры и информации и иностранных дел Республики Казахстан 27 августа там на сцене выступил уникальный коллектив из Северо-Казахстанской области – театр танца Sensitive, единственный в Казахстане ансамбль неслышащих танцоров.
Фото: РСК СКО
После выступления аким области Гауез Нурмухамбетов поздравил ребят по видеосвязи с этим значимым событием. Глава региона отметил искренность, силу духа и высокий уровень мастерства участников, подчеркнув, что их творчество никого не оставляет равнодушным.
Фото: РСК СКО
"Горжусь нашими ребятами и благодарю всех, кто поддерживает инклюзивное творчество. Продолжайте вдохновлять, мечтать и идти вперед – весь Северный Казахстан вместе с вами!" – отметил аким области.
Фото: РСК СКО
Художественный руководитель театра Ольга Ростовщикова отметила, что благодаря ШОС у Sensitive появились уникальные возможности и перспективы.
Фото: РСК СКО
"Хорошо выступили, зал был полный. Кричали: "Браво!". Люди хорошие, очень тепло нас приняли. Нас уже приглашают с гастролями в Китае. Всем большое спасибо! Спасибо за поддержку всех казахстанцев", – поделилась впечатлениями Ольга Ростовщикова.
В рамках мероприятия театр танца Sensitive выступил с совместной постановкой с инклюзивным коллективом Китайской Народной Республики "Маленькие дельфины". Такое международное сотрудничество является ярким примером того, как искусство объединяет людей разных стран и культур, открывая возможности для диалога и взаимопонимания.