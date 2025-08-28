#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Культура и шоу-бизнес

От Петропавловска до Тяньцзиня: ШОС открывает новые возможности

аким СКО Гауез Нурмухамбетов, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 13:12 Фото: РСК СКО
Театр неслышащих танцоров Sensitive достойно представил Казахстан на международной сцене Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участие коллектива в культурном мероприятии стало значимым событием и предметом гордости не только для региона, но и для всей страны.

С 23 по 29 августа 2025 года в китайском городе Тяньцзинь проходит международное культурное мероприятие "Встреча ШОС – голос сердца", организованное в рамках Тяньцзиньского саммита Шанхайской организации сотрудничества.

При поддержке министерств культуры и информации и иностранных дел Республики Казахстан 27 августа там на сцене выступил уникальный коллектив из Северо-Казахстанской области – театр танца Sensitive, единственный в Казахстане ансамбль неслышащих танцоров.

Фото: РСК СКО

После выступления аким области Гауез Нурмухамбетов поздравил ребят по видеосвязи с этим значимым событием. Глава региона отметил искренность, силу духа и высокий уровень мастерства участников, подчеркнув, что их творчество никого не оставляет равнодушным.

Фото: РСК СКО

"Горжусь нашими ребятами и благодарю всех, кто поддерживает инклюзивное творчество. Продолжайте вдохновлять, мечтать и идти вперед – весь Северный Казахстан вместе с вами!" – отметил аким области.

Фото: РСК СКО

Художественный руководитель театра Ольга Ростовщикова отметила, что благодаря ШОС у Sensitive появились уникальные возможности и перспективы.

Фото: РСК СКО

"Хорошо выступили, зал был полный. Кричали: "Браво!". Люди хорошие, очень тепло нас приняли. Нас уже приглашают с гастролями в Китае. Всем большое спасибо! Спасибо за поддержку всех казахстанцев", – поделилась впечатлениями Ольга Ростовщикова.

В рамках мероприятия театр танца Sensitive выступил с совместной постановкой с инклюзивным коллективом Китайской Народной Республики "Маленькие дельфины". Такое международное сотрудничество является ярким примером того, как искусство объединяет людей разных стран и культур, открывая возможности для диалога и взаимопонимания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Ждал этого всю жизнь!": отмена концерта Макса Коржа в Алматы вызвала бурю гнева в Сети
Культура и шоу-бизнес
15:11, Сегодня
"Ждал этого всю жизнь!": отмена концерта Макса Коржа в Алматы вызвала бурю гнева в Сети
Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
Культура и шоу-бизнес
14:05, Сегодня
Молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва оправдалась после обвинений в измене
"Свадьбу!": Баян Алагузова сделала неожиданное заявление
Культура и шоу-бизнес
13:51, Сегодня
"Свадьбу!": Баян Алагузова сделала неожиданное заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: