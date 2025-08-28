От Петропавловска до Тяньцзиня: ШОС открывает новые возможности

Театр неслышащих танцоров Sensitive достойно представил Казахстан на международной сцене Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участие коллектива в культурном мероприятии стало значимым событием и предметом гордости не только для региона, но и для всей страны.

С 23 по 29 августа 2025 года в китайском городе Тяньцзинь проходит международное культурное мероприятие "Встреча ШОС – голос сердца", организованное в рамках Тяньцзиньского саммита Шанхайской организации сотрудничества.

При поддержке министерств культуры и информации и иностранных дел Республики Казахстан 27 августа там на сцене выступил уникальный коллектив из Северо-Казахстанской области – театр танца Sensitive, единственный в Казахстане ансамбль неслышащих танцоров.

Фото: РСК СКО

После выступления аким области Гауез Нурмухамбетов поздравил ребят по видеосвязи с этим значимым событием. Глава региона отметил искренность, силу духа и высокий уровень мастерства участников, подчеркнув, что их творчество никого не оставляет равнодушным.

Фото: РСК СКО

"Горжусь нашими ребятами и благодарю всех, кто поддерживает инклюзивное творчество. Продолжайте вдохновлять, мечтать и идти вперед – весь Северный Казахстан вместе с вами!" – отметил аким области.

Фото: РСК СКО

Художественный руководитель театра Ольга Ростовщикова отметила, что благодаря ШОС у Sensitive появились уникальные возможности и перспективы.

Фото: РСК СКО

"Хорошо выступили, зал был полный. Кричали: "Браво!". Люди хорошие, очень тепло нас приняли. Нас уже приглашают с гастролями в Китае. Всем большое спасибо! Спасибо за поддержку всех казахстанцев", – поделилась впечатлениями Ольга Ростовщикова.

В рамках мероприятия театр танца Sensitive выступил с совместной постановкой с инклюзивным коллективом Китайской Народной Республики "Маленькие дельфины". Такое международное сотрудничество является ярким примером того, как искусство объединяет людей разных стран и культур, открывая возможности для диалога и взаимопонимания.