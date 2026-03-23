Ливень и ветер до 20 м/с: в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 24 марта 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Акмолинской области на западе, юге, востоке ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер днем на севере, востоке области порывы 15 м/с.

В Алматы ожидаются временами сильный дождь, гроза. По горам Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы): ожидаются ночью временами сильные осадки (дождь, снег), днем временами сильный дождь, гроза. Ночью туман. Ветер, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области на западе, юге ожидаются временами сильный дождь, гроза, ночью в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег), днем сильный дождь, гроза. Ночью на юге, в горных районах области туман. Ветер на юге, востоке, в горных, предгорных районах области, порывы 15-20 м/с. Ветер, порывы 15 м/с. В Конаеве ожидается ветер, временами порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер на западе, в центре, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер днем, порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер на юге, востоке, в горных районах области, порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью на юге, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, ночью в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман. Ветер утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью ожидаются дождь, гроза. Временами туман. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области на западе, севере, в центре ожидается гроза. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер днем на севере, в центре области, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается туман.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Караганде временами ожидается туман.

В Павлодарской области на юге, востоке ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

В Костанайской области на западе, востоке, юге ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе, юге ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер днем на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке, юге ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. Ветер днем, порывы 15-18 м/с.

В области Абай на севере, юге, в центре ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман. Ветер днем, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер на юге, в центре области, порывы 15-18 м/с.

