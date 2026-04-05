События

Гроза и ветер до 20 м/с: во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение на понедельник

Фото: pixabay
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 6 апреля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях во всех областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью ожидается туман.

В Акмолинской области на западе, севере и юге ожидается туман.

В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер до 15 м/с. В горах Иле Алатау днем ожидается гроза.

В Алматинской области на севере, юге, днем в горных районах ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Конаеве ночью ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе, юге, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. В предгорных районах ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. На западе, севере, в центре и в предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестане ожидаются гроза, шквал. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на севере, востоке, в центре – гроза, град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

В Уральске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге, в центре ожидаются временами сильный дождь, град, шквал, гроза. На севере и юге туман. Ветер до 15-20 м/с.

В Актау ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер до 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью на востоке и в горных районах, днем в горных районах ожидаются дождь, гроза. На юге и в горных районах – туман. Ветер до 15-20 м/с. В центре, на северо-западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области днем на севере и востоке ожидаются дождь, гроза. Днем на западе, юге и востоке – пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с.

В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер до 15-18 м/с.

В Кызылординской области ночью на юге и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер до 15-20 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал.

В Актюбинской области днем на западе, севере и в центре ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Актобе днем ожидается гроза. Ветер до 15-18 м/с.

В области Жетысу на востоке, в центре и в горных районах ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. На севере, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на севере, юге и западе ожидается туман.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ночью на севере и востоке ожидается туман.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау ночью и утром на востоке ожидается туман.

В Костанайской области днем на западе и севере ожидаются дождь, гроза. На западе, востоке и юге туман. Ветер до 15-20 м/с.

В Костанае ночью и утром туман.

В области Абай на севере, юге и в центре ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере – туман. Ветер до 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром – туман. Ветер до 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что почти на всей территории Казахстана 6 апреля пройдут дожди с грозами.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
