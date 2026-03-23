Снег, ливень и грозы: опубликован прогноз погоды на 24 марта

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, во вторник на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды.

"Пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке страны – сильный дождь, в горах сильные осадки (дождь, снег), днем возможны грозы". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют туман, на севере, в центре – гололед, на севере, востоке, юге, юго-востоке – усиление ветра.

Ранее специалисты "Казгидромета" предупредили, что в трех областях Казахстана возможны паводки в ближайшие дни.