#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
События

Снег, ливень и грозы: опубликован прогноз погоды на 24 марта

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 14:35 Фото: pexels
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, во вторник на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды.

"Пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке страны – сильный дождь, в горах сильные осадки (дождь, снег), днем возможны грозы". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют туман, на севере, в центре – гололед, на севере, востоке, юге, юго-востоке – усиление ветра.

Ранее специалисты "Казгидромета" предупредили, что в трех областях Казахстана возможны паводки в ближайшие дни.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Что категорически нельзя делать, а что принесет удачу 23 марта
15:16, Сегодня
Что категорически нельзя делать, а что принесет удачу 23 марта
Ливень, гололед и ветер: опубликован прогноз погоды на 23 марта
14:31, 22 марта 2026
Ливень, гололед и ветер: опубликован прогноз погоды на 23 марта
Снова дожди со снегом: опубликован прогноз погоды на 22 марта
15:57, 21 марта 2026
Снова дожди со снегом: опубликован прогноз погоды на 22 марта
Последние
Популярные
Читайте также
Появились подробности скандального увольнения наставника "Актобе"
15:21, Сегодня
Появились подробности скандального увольнения наставника "Актобе"
ВК "Алматы" волевой победой завершил регулярный чемпионат женской Национальной лиги
15:08, Сегодня
ВК "Алматы" волевой победой завершил регулярный чемпионат женской Национальной лиги
Мировой боксёрский портал принизил титульный поединок Сакена Бибосынова
14:57, Сегодня
Мировой боксёрский портал принизил титульный поединок Сакена Бибосынова
Появились хорошие новости для Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в Майами
14:29, Сегодня
Появились хорошие новости для Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в Майами
