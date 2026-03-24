В Пекине состоялась встреча глав железнодорожных администраций Казахстана и Китая

В Пекине прошли переговоры председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров Государственной корпорации "Китайские железные дороги" Го Чжусюе, сообщает Zakon.kz.

За короткий период это уже третья встреча, что говорит о тесном взаимодействии железнодорожной администрации Казахстана и Китая.

В ходе переговоров китайская сторона с удовлетворением отметила планомерный и устойчивый рост объемов грузовых перевозок за 2025 год, и стороны наметили планы по дальнейшему увеличению объемов транспортировки и обмена поездами через межгосударственные пограничные пункты на 2026 год.

Фото: КТЖ

Особое внимание было уделено совместному развитию контейнерных сервисов по ключевым направлениям: ТМТМ, "Китай – Европа", "Китай – Центральная Азия" и "Китай – РФ".

Для укрепления транзитного потенциала стороны договорились об увеличении количества контейнерных поездов, глубокой цифровизации процессов взаимодействия и предварительной передаче информации по планированию и управлению перевозками.

Масштабная работа затронет и инфраструктурные проекты: планируется синхронизация строительства вторых путей на участке Алашанькоу – Достык, развитие терминальных мощностей, а также модернизация участков Алтынколь – Хоргос и Хоргос – Цзинхэ.

Отдельным пунктом повестки дня стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода Бахты – Тачэн, включая определение прогнозных объемов и номенклатуры грузов.

Кроме того, в целях укрепления культурных связей стороны обсудили запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии.