Сломанная ходовая и пробитые колеса: казахстанцы судятся с "КазАвтоЖол"

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 30 марта 2026 года озвучил основные причины аварий на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло в 2025 году из-за плохого дорожного покрытия.

"На сегодняшний день не зафиксировано ни одного ДТП из-за плохого состояния дорог. После аварии, как вы знаете, составляется протокол, где необходимо отразить причину аварии – на сегодня преобладающее число смертельных ДТП происходит из-за попутного столкновения или встречного столкновения. И не указано, что это из-за состояния дорожного покрытия", – пояснил Дархан Иманашев.

Между тем, по его словам, есть к этому часу порядка семи исков в адрес "КазАвтоЖола".

"Автолюбители подали иск и (говорят о поломке. – Прим. ред.) ходовой части или колесо пробило. Такого плана иски есть. При подтверждении готовы возместить ущерб – по решению суда", – резюмировал спикер.

13 марта 2026 года на трассе Алматы – Екатеринбург произошло жуткое ДТП. В результате водителю потребовалась помощь спасателей.