Общество

Сломанная ходовая и пробитые колеса: казахстанцы судятся с "КазАвтоЖол"

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, нарушение ПДД, нарушения ПДД, иск о ДТП, дорожное происшествие, авария, молоток судьи, суд, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 15:48 Фото: unsplash
Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 30 марта 2026 года озвучил основные причины аварий на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло в 2025 году из-за плохого дорожного покрытия.

"На сегодняшний день не зафиксировано ни одного ДТП из-за плохого состояния дорог. После аварии, как вы знаете, составляется протокол, где необходимо отразить причину аварии – на сегодня преобладающее число смертельных ДТП происходит из-за попутного столкновения или встречного столкновения. И не указано, что это из-за состояния дорожного покрытия", – пояснил Дархан Иманашев.

Между тем, по его словам, есть к этому часу порядка семи исков в адрес "КазАвтоЖола".

"Автолюбители подали иск и (говорят о поломке. – Прим. ред.) ходовой части или колесо пробило. Такого плана иски есть. При подтверждении готовы возместить ущерб – по решению суда", – резюмировал спикер.

13 марта 2026 года на трассе Алматы – Екатеринбург произошло жуткое ДТП. В результате водителю потребовалась помощь спасателей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
До 100 млрд тенге планируют собрать с платных дорог в Казахстане в 2026 году
До 100 млрд тенге планируют собрать с платных дорог в Казахстане в 2026 году
Отремонтировать 174 км дорог обещают в "КазАвтоЖоле" до конца года
Отремонтировать 174 км дорог обещают в "КазАвтоЖоле" до конца года
Когда "КазАвтоЖол" назовет участки платных дорог, где не будет взиматься оплата
Когда "КазАвтоЖол" назовет участки платных дорог, где не будет взиматься оплата
В СМИ опубликовали обращение фанатов "Тобыла" из-за "системных проблем" в клубе
В СМИ опубликовали обращение фанатов "Тобыла" из-за "системных проблем" в клубе
"Опальная"боксёрская организация во главе с казахстанцем превзошла World Boxing Головкина
"Опальная"боксёрская организация во главе с казахстанцем превзошла World Boxing Головкина
Казахстанские тяжелоатлеты произвели фурор на международном турнире в Узбекистане
Казахстанские тяжелоатлеты произвели фурор на международном турнире в Узбекистане
Экс-лидер сборной Казахстана и "Астаны" присоединился к "Шахтёру"
Экс-лидер сборной Казахстана и "Астаны" присоединился к "Шахтёру"
