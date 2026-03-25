События

Токаев поздравил президента Греции с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев, Константинос Тасулас, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 10:02 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Константиноса Тасуласа с национальным праздником Греческой Республики – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы опубликовала пресс-служба президента Казахстана.


"С удовлетворением отмечаю, что отношения между Казахстаном и Грецией, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, имеют прочный фундамент и большой потенциал. Уверен, наше многогранное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран", – говорится в телеграмме от 25 марта 2026 года.

Глава нашего государства пожелал президенту Греции успехов в его ответственной государственной деятельности, а греческому народу – благополучия и процветания.

Днем ранее, 24 марта, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мухит Турсынали
Читайте также
