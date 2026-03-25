Туман и усиление ветра: опубликован прогноз погоды на 26 марта

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 марта 2026 года.

В четверг, согласно прогнозу, на большей части Казахстана будет погода без осадков.

"Только на западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь с грозой, на крайнем севере республики – осадки (преимущественно дождь)", – говорится в релизе "Казгидромета".

По республике также прогнозируют туман, на севере, востоке – гололед, на западе, юге, юго-востоке, в центре – усиление ветра.

Ранее долгожданный весенний дождь в Атырау вызвал не только радость, но и тревогу: после него на одежде, автомобилях и других поверхностях остались бело-серые разводы.