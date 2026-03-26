"Жертвуя многими благами": Токаев обратился к тренерам триумфатора Паралимпиады-2026

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 12:38 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев во время церемонии награждения чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова выразил благодарность тренерам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Об этом 26 марта 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли его тренеры.

"Вы передали ему свои знания и опыт, сумели укрепить чемпионский характер, выдержку и стремление к высоким целям, превратили его в известного, видного спортсмена, вписавшего свое имя в Олимпийскую летопись. Хотел бы выразить вам благодарность. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Достижения наших атлетов – яркий пример для подрастающего поколения".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что "формулу успеха знают почти все, но только единицы готовы пройти этот тернистый путь до конца, жертвуя многими благами и радостями жизни ради достижения высокой цели".

"Каждая новая медаль на мировых первенствах дает мощный стимул развитию массового спорта в нашей стране. Это очень важно, ведь самой жизнью доказано, что люди, увлеченные спортом, привыкшие к ежедневной усердной работе над собой, как говорится, "через не могу", а также работающие в режиме железной самодисциплины и порядка, легче переносят все превратности бытия. Не говоря уже о паралимпийцах, чья жизнь – это настоящий подвиг, убедительная иллюстрация упорства и железной воли".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев наградил паралимпийца Ербола Хамитова. Президент, обращаясь к спортсмену, завоевавшему "золото" Паралимпиады-2026, подчеркнул, что "это историческое достижение для отечественного параспорта".

