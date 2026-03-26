#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Касым-Жомарт Токаев наградил Ербола Хамитова орденом "Барыс" ІІІ степени

Токаев, Хамитов, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 12:22 Фото: akorda.kz
В резиденции Акорда сегодня, 26 марта 2026 года, состоялась церемония награждения чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крупнейшие мировые соревнования увенчались для страны большим успехом: наш соотечественник Ербол Хамитов достойно защитил честь страны, завоевав золотую и бронзовую медали.

"Это историческое достижение для отечественного параспорта. Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Поэтому хотел бы в первую очередь выразить искреннюю благодарность тебе и тренерскому штабу. Перед отъездом на Паралимпийские игры я вручил тебе бирюзовое знамя нашей страны. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой. Достигнут выдающийся результат, который вывел нашу страну на 18-е место в общем командном зачете. Очень непросто стать лучшим среди лучших и завоевать титул чемпиона. Несомненно, этот успех достигнут благодаря многолетней упорной подготовке, неустанному, самоотверженному труду".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Кроме того, президент выразил благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами.

Далее Токаев уточнил, что государство оказывает всестороннюю поддержку паралимпийской сфере.

По его словам, в 2025 году в Казахстане начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах.

"Считаю, что наши спонсоры не должны оставаться в стороне от этой очень важной работы. В целом государство стало уделять особое внимание поддержке паралимпийского движения, увеличен объем финансирования данного направления. Решительный характер и несгибаемая воля наших параспортсменов – образец для многих и пример для подрастающего поколения. Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан – страна безграничных возможностей. В этой связи мною подписан указ о награждении вас высокими государственными наградами, которые я с удовольствием хотел бы вручить сегодня. Поздравляю! Желаю вам благополучия и успехов!"Касым-Жомарт Токаев

В заключительной части мероприятия глава государства вручил Ерболу Хамитову орден "Барыс" ІІІ степени.

Токаев, спортсмены, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 12:22

Фото: akorda.kz

Тренеры Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Министерства туризма и спорта Василий Коломиец и Антон Жданович награждены орденом "Парасат".

Ордена "Құрмет" удостоен тренер спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями "Үміт" Северо-Казахстанской области Аслан Токбаев.

10 марта 2026 года Ербол Хамитов добыл для Казахстана первую медаль Паралимпийских игр в Италии – "бронзу" в соревнованиях по паралыжным гонкам. А 13 марта знаменосец сборной РК завоевал "золото" Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя.

"Мурашки по коже": золотой триумф Ербола Хамитова взорвал соцсети

С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров, а также именитый боксер Геннадий Головкин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
12:29, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
12:17, Сегодня
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
11:55, Сегодня
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
11:17, Сегодня
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: