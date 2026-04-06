Герой Паралимпиады-2026 Хамитов встретился со звездами "Кайрата"

Накануне на Центральный стадион Алматы на матч КПЛ-2026 между "Кайратом" и "Астаной" пришли члены казахстанской паралимпийской сборной во главе с ее лидером Ерболом Хамитовым, сообщает Zakon.kz.

В перерыве данного поединка наши паралимпийцы совершили круг почета по стадиону, где зрители тепло встретили спортсменов и поддержали их аплодисментами.

Чемпион и бронзовый призер зимних Паралимпийских игр-2026 Ербол Хамитов получил в дар от алматинского клуба футболку с именным логотипом.

Как известно, Хамитов недавно завоевал для страны историческую золотую медаль в Турине, вмиг став ярким представителем паралимпийского спорта, который добился невероятного результата на международной арене.

Также паралимпийцы наряду с полным стадионом болельщиков стали свидетелями разгрома столичного коллектива со счетом 4:0.

А после финального свистка этого матча на главной Алматы была проведена экологическая акция с участием фанатов и волонтеров.