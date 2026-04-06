Герой Паралимпиады-2026 Хамитов встретился со звездами "Кайрата"
Фото: Instagram/f.c.kairat
Накануне на Центральный стадион Алматы на матч КПЛ-2026 между "Кайратом" и "Астаной" пришли члены казахстанской паралимпийской сборной во главе с ее лидером Ерболом Хамитовым, сообщает Zakon.kz.
В перерыве данного поединка наши паралимпийцы совершили круг почета по стадиону, где зрители тепло встретили спортсменов и поддержали их аплодисментами.
Чемпион и бронзовый призер зимних Паралимпийских игр-2026 Ербол Хамитов получил в дар от алматинского клуба футболку с именным логотипом.
Как известно, Хамитов недавно завоевал для страны историческую золотую медаль в Турине, вмиг став ярким представителем паралимпийского спорта, который добился невероятного результата на международной арене.
Также паралимпийцы наряду с полным стадионом болельщиков стали свидетелями разгрома столичного коллектива со счетом 4:0.
А после финального свистка этого матча на главной Алматы была проведена экологическая акция с участием фанатов и волонтеров.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript