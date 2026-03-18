Спорт

Триумфатор Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов обратился к казахстанцам

Ербол Хамитов, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:12 Фото: Instagram/khamitovyg
Знаменосец сборной Казахстана, чемпион Паралимпийских игр в Италии Ербол Хамитов обратился к соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Триумфатор Паралимпиады-2026 накануне, 17 марта, опубликовал видео, снятое в аэропорту Астаны. В нем он показал, как радужно встретили его на Родине.

"Спасибо всем, мы вернулись на Родину! Благодаря огромному труду и усилиям. Теперь будем ставить новые цели и двигаться вперед, дай Аллах", – написал Хамитов, обращаясь к казахстанцам.

В ответ пользователи Казнета завалили Ербола поздравлениями. Без внимания не остались и другие спортсмены, вернувшиеся на Родину после Паралимпиады:

  • "Тигр наш".
  • "Гордость".
  • "Брат, ты лучший!"
  • "Еще так дочу держит".
  • "Поздравляю, наш чемпион!"
  • "Брат, ты этого заслуживаешь".
  • "Молодцы все паралимпийцы!"
  • "Красавчик, молодец, настоящий борец".
  • "Все молодцы, кто представлял нашу страну!"
  • "Абсолютно заслуженные подарки для чемпиона!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:12
Как бывший грэпплер Ербол Хамитов дошел до медалей Паралимпиады и какую премию получит

10 марта 2026 года Ербол Хамитов добыл для Казахстана первую медаль Паралимпийских игра в Италии – "бронзу" в соревнованиях по паралыжным гонкам. А 13 марта знаменосец сборной РК завоевал "золото" Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя. С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров, а также именитый боксер Геннадий Головкин.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:12
Ербол Хамитов рассказал, почему бронзовая медаль для него ценнее "золота"

В ночь на 17 марта в аэропорту Астаны встретили победителя и бронзового призера XIV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова, а также национальную команду Казахстана по паралыжным гонкам и парабиатлону. Отвечая на вопросы журналистов, Хамитов призвал людей с инвалидностью не бояться приходить в спорт и рассказал, как сам пришел в параспорт.

Динара Халдарова
Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову
18:14, 13 марта 2026
Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову
Ербол Хамитов завоевал для Казахстана историческое "золото" Паралимпиады-2026
17:00, 13 марта 2026
Ербол Хамитов завоевал для Казахстана историческое "золото" Паралимпиады-2026
Ербол Хамитов рассказал, почему бронзовая медаль для него ценнее "золота"
04:30, 17 марта 2026
Ербол Хамитов рассказал, почему бронзовая медаль для него ценнее "золота"
Пострадавший от казахского боксёра топовый узбекский боец сразится за титул
Пострадавший от казахского боксёра топовый узбекский боец сразится за титул
Экс-нападающий "Астаны" перешел в "Шахтёр"
Экс-нападающий "Астаны" перешел в "Шахтёр"
Началась продажа билетов на турнир от FIFA в Астане с участием сборной Казахстана
Началась продажа билетов на турнир от FIFA в Астане с участием сборной Казахстана
Казахстанский хоккеист блеснул в матче заокеанской лиги
Казахстанский хоккеист блеснул в матче заокеанской лиги
