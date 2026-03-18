Триумфатор Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов обратился к казахстанцам
Триумфатор Паралимпиады-2026 накануне, 17 марта, опубликовал видео, снятое в аэропорту Астаны. В нем он показал, как радужно встретили его на Родине.
"Спасибо всем, мы вернулись на Родину! Благодаря огромному труду и усилиям. Теперь будем ставить новые цели и двигаться вперед, дай Аллах", – написал Хамитов, обращаясь к казахстанцам.
В ответ пользователи Казнета завалили Ербола поздравлениями. Без внимания не остались и другие спортсмены, вернувшиеся на Родину после Паралимпиады:
- "Тигр наш".
- "Гордость".
- "Брат, ты лучший!"
- "Еще так дочу держит".
- "Поздравляю, наш чемпион!"
- "Брат, ты этого заслуживаешь".
- "Молодцы все паралимпийцы!"
- "Красавчик, молодец, настоящий борец".
- "Все молодцы, кто представлял нашу страну!"
- "Абсолютно заслуженные подарки для чемпиона!"
10 марта 2026 года Ербол Хамитов добыл для Казахстана первую медаль Паралимпийских игра в Италии – "бронзу" в соревнованиях по паралыжным гонкам. А 13 марта знаменосец сборной РК завоевал "золото" Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя. С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров, а также именитый боксер Геннадий Головкин.
В ночь на 17 марта в аэропорту Астаны встретили победителя и бронзового призера XIV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова, а также национальную команду Казахстана по паралыжным гонкам и парабиатлону. Отвечая на вопросы журналистов, Хамитов призвал людей с инвалидностью не бояться приходить в спорт и рассказал, как сам пришел в параспорт.