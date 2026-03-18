Триумфатор Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов обратился к казахстанцам

Знаменосец сборной Казахстана, чемпион Паралимпийских игр в Италии Ербол Хамитов обратился к соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Триумфатор Паралимпиады-2026 накануне, 17 марта, опубликовал видео, снятое в аэропорту Астаны. В нем он показал, как радужно встретили его на Родине.

"Спасибо всем, мы вернулись на Родину! Благодаря огромному труду и усилиям. Теперь будем ставить новые цели и двигаться вперед, дай Аллах", – написал Хамитов, обращаясь к казахстанцам.

В ответ пользователи Казнета завалили Ербола поздравлениями. Без внимания не остались и другие спортсмены, вернувшиеся на Родину после Паралимпиады:

"Тигр наш".

"Гордость".

"Брат, ты лучший!"

"Еще так дочу держит".

"Поздравляю, наш чемпион!"

"Брат, ты этого заслуживаешь".

"Молодцы все паралимпийцы!"

"Красавчик, молодец, настоящий борец".

"Все молодцы, кто представлял нашу страну!"

"Абсолютно заслуженные подарки для чемпиона!"

10 марта 2026 года Ербол Хамитов добыл для Казахстана первую медаль Паралимпийских игра в Италии – "бронзу" в соревнованиях по паралыжным гонкам. А 13 марта знаменосец сборной РК завоевал "золото" Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя. С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров, а также именитый боксер Геннадий Головкин.

В ночь на 17 марта в аэропорту Астаны встретили победителя и бронзового призера XIV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова, а также национальную команду Казахстана по паралыжным гонкам и парабиатлону. Отвечая на вопросы журналистов, Хамитов призвал людей с инвалидностью не бояться приходить в спорт и рассказал, как сам пришел в параспорт.