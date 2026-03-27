2 млрд тенге и люксовые авто изъяли у четверых казахстанцев и посадили их почти на 20 лет

Участникам транснациональной организованной преступной группы, осуществлявшей деятельность интернет-наркомагазина "ДУН ОПЕРАТОР", огласили приговоры в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Мангистауской области 27 марта 2026 года рассказали, что по результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий, а также анализа движения денежных средств, в Жамбылской, Актюбинской областях и в городе Шымкенте задержаны четыре человека.

В рамках следствия у них изъяты деньги, добытые преступным путем, на сумму свыше 2 млрд тенге, а также наложен арест на имущество общей стоимостью более 100 млн тенге.

"Помимо этого, из незаконного оборота изъяты наркотические средства в особо крупном размере. По результатам рассмотрения уголовных дел 19 февраля и 20 марта текущего года приговорами Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимые признаны виновными в сбыте наркотических средств в составе транснациональной и организованной преступной группы, хранении наркотических средств в особо крупном размере, занятии незаконной предпринимательской деятельностью и легализации денежных средств, добытых преступным путем", – говорится в сообщении.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет.

Деньги в сумме свыше 2 млрд тенге конфискованы в доход государства. Также конфискованы и арестованы принадлежащие осужденным автомобили класса люкс.

Приговоры суда не вступили в законную силу.

В феврале сообщалось о ликвидации ОПГ, занимавшейся изготовлением и сбытом психотропных веществ в Алматы.