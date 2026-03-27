Казахстанца с четырьмя машинами внезапно лишили прав, которыми он владел более 15 лет
По словам мужчины, на заседание его не позвали. И даже спустя месяц ему никто не смог объяснить, за что ему запретили садиться за руль.
Сергей Дукачёв – владелец четырех авто, и водительские права он получил более 15 лет назад. Обновлял документы в последний раз в 2020 году. Мужчина рассказал, что зимой за руль не садится, поэтому нарушить правила никак не мог. Однако ему пришло письмо от судебного исполнителя с требованием оплатить госпошлину по решению гражданского суда о лишении прав.
"Суд был еще вроде бы 23 января. У меня не было никаких уведомлений, вообще никаких. Я уже думал, что это шутка, что это мошенники всякие. Сейчас же такая ситуация, что никому верить нельзя. Начал везде узнавать, вроде как официальный сайт, я не по ссылке зашел, а забил в интернете, вроде как перешел на официальный сайт", – рассказал корреспонденту irbistv.kz Сергей Дукачёв.
Решение суда оказалось не шуткой. Дело рассмотрено на государственном языке в сокращенном порядке, а иск подали полицейские. Но никаких пояснений в документе нет.
Ситуацию прокомментировали в полиции.
"Из прокуратуры Павлодарской области к нам поступило представление по лицам, не имеющим права управлять транспортными средствами, так как у них имеются медицинские противопоказания. В связи с чем нами были инициированы исковые производства и направлены в судебные органы. По Павлодарской области в настоящее время возбуждено 450 исков", – сообщила старший госавтоинспектор процессингового центра УАП ДП Павлодарской области Зауреш Алтыбасарова.
Сергей Дукачёв пояснил, что он инвалид второй группы – страдает так называемой болезнью Бехтерева. Причем давно. А инвалидность получил лишь пару лет назад. Но мужчина высказал недоумение, почему ему не предоставили никакую справку или не провели комиссию.
В полиции отметили, что мужчина может попытаться восстановить права. Для этого нужно заключение врачей о том, что он может управлять машиной. Подобные случаи есть.
Жителя Караганды тоже через суд лишили права на управление транспортным средством из-за диагноза "расстройство личности органической этиологии". Аналогичный случай был в ЗКО, где мужчину лишили прав из-за диагноза "психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости".