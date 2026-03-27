Казахстанца с четырьмя машинами внезапно лишили прав, которыми он владел более 15 лет

Жителя Павлодара Сергея Дукачёва суд лишил права управления автотранспортом, причем узнал он об этом случайно, когда пришел счет на оплату госпошлин, сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, на заседание его не позвали. И даже спустя месяц ему никто не смог объяснить, за что ему запретили садиться за руль.

Сергей Дукачёв – владелец четырех авто, и водительские права он получил более 15 лет назад. Обновлял документы в последний раз в 2020 году. Мужчина рассказал, что зимой за руль не садится, поэтому нарушить правила никак не мог. Однако ему пришло письмо от судебного исполнителя с требованием оплатить госпошлину по решению гражданского суда о лишении прав.

"Суд был еще вроде бы 23 января. У меня не было никаких уведомлений, вообще никаких. Я уже думал, что это шутка, что это мошенники всякие. Сейчас же такая ситуация, что никому верить нельзя. Начал везде узнавать, вроде как официальный сайт, я не по ссылке зашел, а забил в интернете, вроде как перешел на официальный сайт", – рассказал корреспонденту irbistv.kz Сергей Дукачёв.

Решение суда оказалось не шуткой. Дело рассмотрено на государственном языке в сокращенном порядке, а иск подали полицейские. Но никаких пояснений в документе нет.

Ситуацию прокомментировали в полиции.

"Из прокуратуры Павлодарской области к нам поступило представление по лицам, не имеющим права управлять транспортными средствами, так как у них имеются медицинские противопоказания. В связи с чем нами были инициированы исковые производства и направлены в судебные органы. По Павлодарской области в настоящее время возбуждено 450 исков", – сообщила старший госавтоинспектор процессингового центра УАП ДП Павлодарской области Зауреш Алтыбасарова.

Сергей Дукачёв пояснил, что он инвалид второй группы – страдает так называемой болезнью Бехтерева. Причем давно. А инвалидность получил лишь пару лет назад. Но мужчина высказал недоумение, почему ему не предоставили никакую справку или не провели комиссию.

В полиции отметили, что мужчина может попытаться восстановить права. Для этого нужно заключение врачей о том, что он может управлять машиной. Подобные случаи есть.

Жителя Караганды тоже через суд лишили права на управление транспортным средством из-за диагноза "расстройство личности органической этиологии". Аналогичный случай был в ЗКО, где мужчину лишили прав из-за диагноза "психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости".