События

Зоопарк Алматы поделился хорошей новостью: Вы точно их раньше не видели

Тамандуа, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 17:01 Фото: pexels
Зоопарк Алматы поделился с жителями и гостями города новостью о новых обитателях, сообщает Zakon.kz.

О животных рассказали в Instagram 27 января 2026 года.

"К нам прибыла пара по-настоящему диковинных зверей, которых вы точно раньше не видели. Знакомьтесь – тамандуа. Их еще называют четырехпалыми муравьедами. Родом они из Южной Америки, а ближайшие родственники – ленивцы. Наши тамандуа по кличке Тео и Лара родились в апреле 2023 года. Тамандуа очень дружелюбные, игривые и активные. В их рационе – насекомые и специальный корм, который они ловко отправляют в рот своим длинным липким языком", – говорится в сообщении.

В зоопарке надеются, что животные приживутся и в будущем порадуют потомством.

Ранее стало известно, что в зоопарке Алматы родилась пара камерунских козлят: мальчика назвали Бим, девочку – Изюминка.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
