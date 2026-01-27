Зоопарк Алматы поделился хорошей новостью: Вы точно их раньше не видели

Зоопарк Алматы поделился с жителями и гостями города новостью о новых обитателях, сообщает Zakon.kz.

О животных рассказали в Instagram 27 января 2026 года.



"К нам прибыла пара по-настоящему диковинных зверей, которых вы точно раньше не видели. Знакомьтесь – тамандуа. Их еще называют четырехпалыми муравьедами. Родом они из Южной Америки, а ближайшие родственники – ленивцы. Наши тамандуа по кличке Тео и Лара родились в апреле 2023 года. Тамандуа очень дружелюбные, игривые и активные. В их рационе – насекомые и специальный корм, который они ловко отправляют в рот своим длинным липким языком", – говорится в сообщении.

В зоопарке надеются, что животные приживутся и в будущем порадуют потомством.

