Дождь с грозой на юге и западе, туман по всей стране: опубликован прогноз погоды на 29 марта

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части территории Казахстана будет погода без осадков.

"Лишь на западе и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь с грозой". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют туман, на севере – гололед, на западе, юге, в центре – усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей.

На востоке Кызылординской, на западе Туркестанской области, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщали, что в трех городах РК 28 марта ожидается повышенное загрязнение воздуха.