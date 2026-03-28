Дождь с грозой на юге и западе, туман по всей стране: опубликован прогноз погоды на 29 марта
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части территории Казахстана будет погода без осадков.
"Лишь на западе и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь с грозой".РГП "Казгидромет"
По республике также прогнозируют туман, на севере – гололед, на западе, юге, в центре – усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей.
На востоке Кызылординской, на западе Туркестанской области, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.
Ранее синоптики сообщали, что в трех городах РК 28 марта ожидается повышенное загрязнение воздуха.
