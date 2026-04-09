#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

В ВКО скончался ветеран войны и труда Курмат Рахимов

Скончался ветеран войны и труда , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 16:24 Фото: акимат ВКО
На 102-м году из жизни ушел ветеран войны Курмат Рахимович Рахимов. В связи с его кончиной аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов выразил соболезнование.

"С глубокой болью и искренней скорбью воспринял печальную весть о кончине ветерана войны Курмата Рахимова.

Уходит поколение победителей, на плечах которого держалась история нашей страны, и эта утрата отзывается болью в сердце каждого из нас. В этот тяжелый час выражаю искренние и сердечные соболезнования его родным и близким от имени жителей Восточно-Казахстанской области и от себя лично.

Светлая жизнь Курмата Рахимова – это пример мужества, беззаветного служения Родине и высокой гражданской ответственности. В годы суровых испытаний он с честью встал на защиту Отечества, проявив стойкость, отвагу и силу духа на полях сражений. И в мирное время Курмат Рахимович оставался верен своему долгу – честно трудился на благо народа, посвятив себя служению обществу и государству.

Его многолетняя деятельность в общественно-политической сфере и правоохранительных органах стала школой жизни для многих поколений. Курмат Рахимович был человеком принципа, мудрости и большого сердца. Слово ветерана имело вес, а поступки – глубокий смысл. Такие люди становятся нравственным ориентиром и оставляют после себя не только дела, но и память, наполненную уважением и благодарностью.

С уходом Курмата Рахимовича мы теряем целую эпоху – поколение победителей, людей несгибаемой воли и великой силы духа. Его светлый образ, жизненная стойкость и преданность Родине навсегда останутся в нашей памяти и в сердцах земляков.

Искренне разделяю боль утраты вместе с родными и близкими К. Р. Рахимова.

Пусть его душа обретет вечный покой. Светлая память!"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: