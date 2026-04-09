В ВКО скончался ветеран войны и труда Курмат Рахимов

На 102-м году из жизни ушел ветеран войны Курмат Рахимович Рахимов. В связи с его кончиной аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов выразил соболезнование.

"С глубокой болью и искренней скорбью воспринял печальную весть о кончине ветерана войны Курмата Рахимова.

Уходит поколение победителей, на плечах которого держалась история нашей страны, и эта утрата отзывается болью в сердце каждого из нас. В этот тяжелый час выражаю искренние и сердечные соболезнования его родным и близким от имени жителей Восточно-Казахстанской области и от себя лично.

Светлая жизнь Курмата Рахимова – это пример мужества, беззаветного служения Родине и высокой гражданской ответственности. В годы суровых испытаний он с честью встал на защиту Отечества, проявив стойкость, отвагу и силу духа на полях сражений. И в мирное время Курмат Рахимович оставался верен своему долгу – честно трудился на благо народа, посвятив себя служению обществу и государству.

Его многолетняя деятельность в общественно-политической сфере и правоохранительных органах стала школой жизни для многих поколений. Курмат Рахимович был человеком принципа, мудрости и большого сердца. Слово ветерана имело вес, а поступки – глубокий смысл. Такие люди становятся нравственным ориентиром и оставляют после себя не только дела, но и память, наполненную уважением и благодарностью.

С уходом Курмата Рахимовича мы теряем целую эпоху – поколение победителей, людей несгибаемой воли и великой силы духа. Его светлый образ, жизненная стойкость и преданность Родине навсегда останутся в нашей памяти и в сердцах земляков.

Искренне разделяю боль утраты вместе с родными и близкими К. Р. Рахимова.

Пусть его душа обретет вечный покой. Светлая память!"